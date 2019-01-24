خواهان توجه سازمان مقابله بامواد مخدر به گسترش همکاری ها هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در دهمین اجلاس سالانه مجمع بین المللی مراجع مبارزه با فساد در وین به سر می برد، به همراه کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان با «یوری فدوتف» مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین و مدیر اجرایی سازمان مقابله با موادمخدر و جرم ملل متحد، دیدار و گفتگو کرد.

سراج در این دیدار با اشاره به همکاری ها و تعاملات فیمابین ایران و سازمان مقابله با موادمخدر و جرم و برگزاری سمینارهای مشترک در حوزه مبارزه با فساد، ضمن تشریح اقدامات و فعالیت های کشورمان در امر مبارزه با فساد، افزود: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مهمترین نهاد در حوزه مبارزه با فساد، به دنبال مبارزه همه جانبه و پیشرفته با انواع فساد و همچنین ارتقای فرهنگ قانونمداری و ایجاد نهادهای شفاف و پاسخگو است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه بر ضرورت عدم پذیرش تابعیت مضاعف مفسدان فراری که اموال عمومی را به سرقت می برند، و محاکمه و مجازات آنان تاکید کرد.

سراج همچنین با اشاره به معضل مواد مخدر و تشریح اقدامات ایران در مبارزه موثر با این پدیده شوم و صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی، از عدم همکاری سازمان های بین المللی و کشورها در این حوزه انتقاد کرد و خواهان توجه جدی سازمان مقابله با مواد مخدر و جرم به تقویت منابع و ظرفیت ها و گسترش همکاری های مشترک شد.

فدوتف نیز در این دیدار ضمن برجسته خواندن همکاری های ایران و سازمان مقابله با موادمخدر و جرم ملل متحد، افزود: همکاری های ترویجی ما در حوزه های مسوولیت این سازمان در سطح مناسبی قرار دارد و آماده ایم تعاملات خود را گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه ایران کشور مهمی برای ما است، گفت: ایران در کشف مواد مخدر در بین کشورهای جهان، در رده اول قرار دارد و وظیفه ماست که با تمهید و جذب منابع مختلف، از فعالیت های آن در این حوزه حمایت کنیم.