به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نیکلاس کیج در فیلم ترسناک «رنگ خارج از فضا» برای کمپانی الیجا وود (بازیگر ارباب حلقهها) بازی میکند. عکاسی این فیلم از ماه آینده شروع میشود و قرار است ریچارد استنلی کارگردانی از آفریقای جنوبی کارگردان این فیلم باشد. وی بیش از ۲۰ سال است که فیلم بلندی را جلوی دوربین نبرده است.
استنلی همراه اسکارلت آماریس فیلمنامه این فیلم را نوشته است.
این پروژه بر مبنای رمان کوتاهی از اچ.پی.لاوکرافت ساخته میشود و تجربه دوبارهای از همکاری کیج با کمپانی «اسپکتر ویژن» را رقم میزند. وی سال ۲۰۱۸ نیز برای این کمپانی در فیلم «مندی» بازی کرده بود.
دیگر بازیگران این فیلم شامل جولی ریچاردسون، تامی چونگ، الیوت نایت، جولین هیلارد و کیو اوریانکا کیلچر هستند.
«رنگ خارج از فضا» درباره خانوادهای است که راهی نواحی ساکت نیوانگلند میشوند تا از شلوغیهای قرن بیست ویکم فرار کنند اما با سقوط یک شهابسنگ در فضای جلوی خانهشان زمین و خواص فضا تغییر میکند و رنگی عجیب و غریب به خود میگیرد.
دانیل نوآ از تهیه کنندگان فیلم از لاوکرافت به عنوان پدر داستانهای سیاه ترسناک مدرن یاد کرد و ریچارد استنلی را جادوگری در این زمینه خواند که میتواند قدرت خالق اثر را روی پرده سینما مجسم کند.
استنلی سازنده فیلم «جزیره دکتر مورآ» در سال ۱۹۹۶ با بازی مارلون براندو بود.
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