گفتمان های دینی از طرح های موفق و موثر سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، حجت الاسلام مختار کرمی در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی کردستان، اظهارداشت: طرح گفتمان های دینی یکی از طرح های موفق و موثر این اداره کل است که با همکاری آموزش و پرورش در سطح مدارس استان اجرا شده است.

وی افزود: آموزش و پرورش در طول چند سال اخیر همکاری های مطلوبی با تبلیغات اسلامی استان در راستای اجرای این طرح داشته که قابل تحسین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان با بیان اینکه طرح گفتمان های دینی نیازمند بازنگری و تجدیدنظر است، ادامه داد: باید اساتید گفتمان های دینی با شیوه و روش های نوین تدریس آشنا شوند تا بتوانند با اطلاعات به روز و درست مخاطبان را آموزش دهند.

حجت الاسلام کرمی استقبال دانش آموزان از طرح گفتمان های دینی را ارزشمند عنوان کرد و یادآور شد: باید با تقویت و گسترش این طرح در استان تلاش شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان نیز در این نشست با تقدیر از همکاری تبلیغات اسلامی کردستان در اجرای طرح گفتمان های دینی، بیان کرد: آموزش و پرورش استان آمادگی دارد تا برای اجرای این طرح همچون روال سال های قبل تبلیغات اسلامی استان را یاری دهد.

رشید قربانی اجرای منظم گفتمان های دینی مدارس را با اهمیت خواند و گفت: نیازسنجی های صورت گرفته توسط تبلیغات اسلامی استان در راستای اجرای طرح گفتمان های دینی در مدارس می تواند حرکت موثری برای پاسخگویی به شبهات دینی دانش آموزان و تقویت ابعاد دینی و معنوی در آنها باشد.

گفتنی است انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی کردستان در راستای تعمیق مبانی نظری، اعتقادی و تقویت هویت دینی در بین دانش آموزان انجام شده و براساس آن گفتمان های دینی در مدارس، دوره های توانمندسازی مدرسان گفتمان های دینی و برگزاری دوره های تقریب مذاهب و توانمندسازی معلمان اجرا می شود.

لازم به ذکر است که توانمندسازی فرهنگیان در زمینه مبانی نظری، اعتقادی و دینی، تقویت هویت دینی در دانش آموزان، ایجاد فضای مناسب و امن برای طرح پرسش های مخاطبان، بسترسازی مناسب برای ایجاد تعامل میان جوانان و نوجوانان و پاسخگویی به شبهات توسط مبلغان سازمان تبلیغات اسلامی و همچنین ایجاد بینش و توانایی تحلیل در رویدادهای فرهنگی برای مقابله با تهاجمات فرهنگی از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه بوده است.