به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «عمر چیلیک» سخنگوی حزب حاکم عدالت وتوسعه ترکیه امروز پنجشنبه در واکنش به ناآرامی های اخیر در ونزوئلا به سرکردگی «خوان گوایدو» رئیس شورای ملی ونزوئلا و رهبر مخالفان تحت امر آمریکا در این کشور اعلام کرد: هیچ کشوری نمی تواند برای ونزوئلا یا کشور دیگری رئیس جمهور تعیین کند.

سخنگوی حزب حاکم عدالت وتوسعه ترکیه در این باره ادامه داد: این اقدامی غیر مشروع است.

وی افزود: گفتن این حرف که رئیس جمهوری موقت ونزوئلا کدام شخص است، توهین به مردم این کشور به شمار می آید.

مولود چاووش‌ اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز ساعاتی پیش در اظهاراتی اعلام کرد: آمریکا در امور داخلی ونزوئلا دخالت می‌کند.

گفتنی است، پس از اینکه «خوان گوایدو» رئیس شورای ملی ونزوئلا و رهبر مخالفان تحت امر آمریکا در این کشور دیروز چهارشنبه خود را رئیس‌جمهوری موقت معرفی و سپس سوگند یاد کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ هایی مداخله‌ جویانه از این تصمیم استقبال کرده و گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند!

به دنبال مجموعه اقدامات تحریک آمیز واشنگتن، تعدادی از هواداران «خوان گوایدو» در برخی خیابان های کاراکاس پایتخت این کشور به خیابان ها ریخته و پس از سردادن شعارهایی ضد «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی و منتخب ونزوئلا دست به آشوب و هرج و مرج در خیابان ها و معابر برخی از شهرها زدند.