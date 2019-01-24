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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۳

دبیر انجمن دارت کشور:

مرحله پایانی لیگ برتر دارت در گرمسار برگزار شد

مرحله پایانی لیگ برتر دارت در گرمسار برگزار شد

گرمسار- دبیر انجمن دارت کشور از برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر دارت در گرمسار خبر داد و گفت: این رقابت ها امروز و فردا در دو بخش بانوان و آقایان ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن فاضلی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن کلوای گرمسار ضمن بیان اینکه رقابت های مرحله نهایی لیگ برتر دارت به میزبانی گرمسار و طی دو روز برگزار می شود، تاکید کرد: این رقابت ها در دو بخش خانم ها و آقایان امروز و فردا با حضور ۲۵ ورزشکار ادامه خواهد.

وی با بیان اینکه در این مرحله از لیگ برتر دارت ۱۱ زن و ۱۴ مرد با هم به رقابت می پردازند، افزود: این سومین مرحله از رقابت های لیگ برتر دارت کشور است که دو مرحله قبل از آن در فارس و اصفهان میزبانی شده است.

دبیر انجمن دارت کشور، درباره نتایج نیز گفت: در پایان مرحله سوم لیگ برتر دارت کشور و در جدول رده بندی بخش بانوان، مژگان رحمانی از تهران با ۲۵ امتیاز فعلا در صدر قرار دارد و عسل عیوض زاده از سمنان با ۲۴ امتیاز نزدیک‌ترین رقیب او است در این بخش مهشاد عیوض زاده از سمنان با ۲۱ امتیاز در رتبه سوم قرار دارد.

فاضلی بیان کرد: در بخش آقایان نیز فعلاً داریوش خورشیدی از استان فارس با ۳۶ امتیاز در صدر قرار دارد و محمود هارونی و حسین اعرابی هر دو از اصفهان با ۳۱امتیاز در رتبه های بعدی قرار دارند.

چهره نفرات برتر لیگ برتر دارت فردا در گرمسار مشخص می شود.

کد مطلب 4522545

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