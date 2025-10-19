رفع تصرف ۲۰۰ هکتار اراضی ملی در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب جاسک اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری، با اعلام جرم علیه متصرفین غیرمجاز و تشکیل پرونده قضائی علیه تمامی متصرفین، در شش ماه اول سال جاری بیش از دویست هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.

دادستان جاسک اعلام کرد: این اقدام قدم بزرگی در صیانت از بیت المال خصوصاً اراضی ملی است و دویست و بیست و سه هکتار اراضی ملی تحویل دستگاه‌های دولتی شده و به بیت المال بازگشته است.

پارسانیا بیان کرد: دستگاه قضائی بدون اغماض و مطابق قانون با متصرفین غیرمجاز اراضی ملی در هر جایگاهی که باشند برخورد خواهد کرد و دستگاه‌های متولی مکلف اند بصورت مستمر از اراضی ملی تحت نظارت صیانت نموده و در صورت تصرف توسط متصرفین، سریعاً اقدام قانونی بعمل آورند ضمن آنکه اهمال دستگاه‌های متولی در خصوص اراضی ملی به هیچ وجه قابل پذیرش نمی‌باشد.