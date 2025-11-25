۲۴ هکتار از اراضی ملی اندیکا رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهار روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی پیگیری مستمر مراجع قضائی و همکاری اداره منابع طبیعی، ۴۹ پرونده مرتبط با تصرفات غیرمجاز در اراضی ملی اندیکا مختومه و احکام قضائی آن‌ها به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: صیانت از انفال و منابع طبیعی از اولویت‌های دادگستری اندیکا است و این اقدام در راستای سیاست‌های قوه قضائیه برای مقابله با تجاوز به بیت‌المال انجام شد.

بهار تصریح کرد: با اجرای دقیق احکام قضائی، اراضی مورد تصرف به دولت و منابع ملی بازگردانده شده و عملیات رفع تصرف بدون هیچ‌گونه تنش و با همکاری دستگاه‌های متولی انجام گرفت.

رئیس دادگستری اندیکا ضمن تقدیر از همراهی دستگاه‌های اجرایی شهرستان تأکید کرد: برخورد قاطع با متصرفان اراضی ملی در دستور کار مستمر مجموعه قضائی اندیکا قرار دارد و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی در پایان گفت: حمایت از حقوق عمومی، مبارزه با زمین‌خواری و اجرای عدالت در حوزه منابع طبیعی از مهم‌ترین مأموریت‌های دادگستری اندیکا است و اجرای قانون در این زمینه به‌صورت قاطع پیگیری می‌شود.

