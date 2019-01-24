به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مطهر نژاد ظهر پنج شنبه در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی و برخی فعالان اقتصادی استان زنجان، با بیان اینکه در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ ایرانی در ۶۰ کشور دنیا زندانی هستند، افزود: بیش از ۹۰ درصد زندانیان ایرانی در خارج از کشور به جرم حمل مواد مخدر در زندان هستند.
وی ادامه داد: اشتغال زندانیان موجب کاهش بازگشت آنها به جرائم میشود و طبق آمار کاهش بازگشت زندانیان به زندان پس از آزادی از ۴۶ درصد به ۲ درصد در صورت داشتن شغل است.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه بنیاد تعاون زندانیان کشور یک نهاد عامالمنفعه است که از ۶۵ سال قبل فعالیت خود را آغاز کرده است و در حال حاضر ۹۲۴ واحد تولیدی را اداره میکند، افزود: بنیاد تعاون زندانیان کشور به چهار روش اشتغال نشسته، اشتغال در محیط بسته، اشتغال نیمهباز و اشتغال محیط باز برای مددجویان اشتغالزایی میکند.
مطهر نژاد از تولید ۳ هزار نوع کالا در ۱۴ گروه توسط بنیاد تعاون زندانیان کشور خبر داد و گفت: بیشترین سهم تولیدات در بنیاد تعاون زندانیان در حوزه صنایع نساجی است.
وی با بیان اینکه به با همکاری سازمان فنی و حرفهای سالانه ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار زندانی آموزش میبینند، افزود: نیروی کار موجود در بنیاد تعاون زندانیان ارزانتر از سایر بخشها است، علاوه بر این اینکه اشتغالزایی این افراد به کاهش آسیبهای اجتماعی نیز کمک میکند.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه بنیاد تعاون زندانیان به اغلب شهرداریهای کشور، نیروهای مسلح و بسیاری از بخشهای دولتی خدمات ارائه می د هد، گفت: به بارگیری آنان در واحدهای تولیدی برای مدیران به صرفهتر است و در تلاش هستیم با تعامل بخش خصوصی نسبت به توسعه بهکارگیری زندانیان اقدام کنیم.
رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه بر اساس طرح بنیاد تعاون زندانیان سوءپیشینه به دو بخش مؤثر و غیرموثر تقسیم شود، گفت: اشتغال باعث کاهش آسیب های اجتماعی میشود و اشتغال زندانیان موجب کاهش بازگشت آنها به جرائم میشود.
اکبر غمخوار با بیان اینکه فرد در صورت داشتن شغل کمتر به سراغ کارهای خلافکارانه میرود، افزود: بحث ورود فرد خاطی و مجرم به زندان تأدیب فرد مورد نظر است تا خطای خود را دوباره تکرار نکند
وی اجرای طرح مجازاتهای جایگزین از مهم ترین رویکردها در کاهش جمعیت کیفری زندانها است، افزود:: تولید و استفاده از پابند الکترونیکی یکی از این راهکارها است که در حال حاضر در کشور در حال انجام است.
همچنین رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان با بیان اینکه بر اساس طرح بنیاد تعاون زندانیان سوءپیشینه به دو بخش مؤثر و غیرموثر تقسیم شود، گفت: اشتغال باعث کاهش آسیب های اجتماعی میشود و اشتغال زندانیان موجب کاهش بازگشت آنها به جرائم میشود.
اکبر غمخوار با بیان اینکه فرد در صورت داشتن شغل کمتر به سراغ کارهای خلافکارانه میرود، افزود: بحث ورود فرد خاطی و مجرم به زندان تأدیب فرد مورد نظر است تا خطای خود را دوباره تکرار نکند
وی اجرای طرح مجازاتهای جایگزین از مهم ترین رویکردها در کاهش جمعیت کیفری زندانها است، ادامه داد: تولید و استفاده از پابند الکترونیکی یکی از این راهکارها است که در حال حاضر در کشور در حال انجام است.
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