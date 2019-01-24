مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی متخلف لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: با بی‌توجهی به اخطارها، امروز مجوز ۳۰ دفتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لغو شد.

وی ادامه داد: همچنین سیستم شناسایی مزاحم های پیامکی، امروز ۸۴۰ سیم‌کارت متخلف را شناسایی و قطع کرد.

وزیر ارتباطات گفت: ۹۰ درصد کاهش مزاحمت در ۳ روز، چشمگیر است.

جهرمی تأکید کرد: این قاطعیت در برخورد با مزاحمان را ادامه می‌دهیم.

به گزارش مهر، اول بهمن ماه به دنبال دستور صریح رئیس جمهور به وزیر ارتباطات برای قطع پیامک های تبلیغاتی، آذری جهرمی از اخطار جدی به دفاتر خدمات ارتباطی که با شیوه‌های غیرقانونی سیم‌کارت تلفن همراه در اختیار ارسال کنندگان پیامکهای مزاحم قرار می‌دهند خبر داد.

وی گفت: موضوع جریمه «لغو مجوز» بدون اغماض و پذیرش توجیه در قبال این تخلف، به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ و اجرایی خواهد شد.