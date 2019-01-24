به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار وال استریت ژورنال در توئیتی از احتمال ثبت کانال ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران موسوم به SPV در دوشنبه آینده خبر داده است.

پیش از این نیز این رسانه از میزبانی فرانسه از این مکانیسم مالی و ریاست آلمان بر آن خبر داده بود.

در این ارتباط منابعی وابسته به اتحادیه اروپا به خبرگزاری اسپوتنیک گفته‌اند که نماینده آلمان ممکن است ریاست سازوکار ویژه مالی با ایران را برای دور زدن تحریم های آمریکا برعهده بگیرد.

پیش از این کاردار سفارت اتریش در تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که سازوکار مالی اتحادیه اروپا و ایران بزودی اجرایی خواهد شد.

همچنین هفته گذشته، «لارنس نورمن» خبرنگار نشریه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که که کانال سازوکار مالی اتحادیه اروپا و ایران ظرف ۲ تا ۳ هفته آینده ثبت خواهد شد. وی گفته بود که این ساز و کار «در فرانسه ثبت می‌شود و مدیر آن نیز یک بانکدار ارشد آلمانی خواهد بود. انتظار می‌رود که بریتانیا نیز به عنوان سهامدار [به این ساز و کار] بپیوندد.»