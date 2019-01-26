به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی شامگاه دیروز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نتیجه پیگیری‌های برخورد با مسببان حادثه قطار تبریز-مشهد اظهار داشت: ابتدا ما طرح استیضاح وزیر وقت راه و شهرسازی را کلید زدیم و این استیضاح بدهی بود و نهایت با هفته‌ای اختلاف ساختمان پلاسکو آتش گرفت، عزای عمومی اعلام شد و در این رابطه شهردار تهران و وزیر کشور مورد بازخواست قرار گرفتند ولی در رابطه حادثه قطار تبریز-مشهد چنین چیزی امکان‌پذیر نبود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: بعد از اینکه سه ماه از حادثه غم‌بار قطار تبریز-مشهد سپری شد ما نتوانستیم وزیر وقت راه آقای آخوندی را به مجلس بیاوریم تا بگوید چرا مردم در حادثه قطار کشته شدند یا دلیل حادثه را اعلام کنند.

وی ادامه داد: در آستانه سالگرد قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز با اتفاق آقایان فرهنگی و سعیدی به دیدار با رئیس مجلس رفتیم تا راهکاری برای پاسخگویی آخوندی در ارتباط با حادثه قطار پیدا کنیم اما متأسفانه آقای لاریجانی گفتند لایحه بودجه آن سال بررسی می‌شود بماند نزدیک سال جدید تا در دستور کار مجلس قرار دهیم در حالی که قصدشان ممانعت از استیضاح آخوندی و فراموشی حادثه قطار تبریز-مشهد بود.

بیگی گفت: بعد از سخنان رئیس مجلس خطاب به وی گفتم فردای آن روز که مردم آذربایجان با رهبری دیدار می‌کنند به مقام معظم رهبری خواهم گفت که باعث و بانی حادثه قطار تبریز-مشهد فلان فرد بود و این افراد می‌خواهند در حمایت از وزیر وقت راه، حق مردم را پایمال کنند و لاریجانی در جواب گفتند این‌طور نیست شما اشتباه می‌کنید و رفت.

وزیر سابق راه و شهرسازی پاسخگوی حادثه قطار تبریز-مشهد نشد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: آخوندی در جلسه اشتیضاح‌اش که با موضوع حادثه قطار تبریز-مشهد بود بیشتر از رأی اعتمادش توانست رأی بیاورد و تعدادی از نمایندگان که همراه ما بودند در میانه راه امضای خود را پس گرفته و خانواده‌های داغدار حادثه قطار تبریز-مشهد و نمایندگان استیضاح‌کننده را تنها گذاشتند.

وی بابیان اینکه آخوندی با گفتن این جمله که «کشته‌شدگان حادثه قطار تبریز-مشهد بیمه بودند» خانواده‌های داغدار را جریحه‌دار کرد، افزود: متأسفانه آخوندی از واژه‌های نادرست استفاده می‌کرد و بر خلاف اینکه کشته‌شدگان حادثه قطار تبریز-مشهد بیمه بودند، در جریان سقوط هواپیمای یاسوج سرنشینان بیمه نبودند و این حادثه نمونه‌ای از تعلل و سوءمدیریت بود.

بیگی تصریح کرد: متأسفانه وقتی از سوءمدیریت آخوندی در دوران تصدی‌گری‌اش در وزارت راه سخن می‌گفتیم ما را به برخورد سیاسی متهم می‌کردند این در حالی که وضعیت مسکن مهر و مشکلات ساکنین این مساکن، حادثه قطار تبریز-مشهد و سقوط هواپیمای تهران-یاسوج چه ارتباطی با برخورد سیاسی دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با ذکر اینکه دولتی‌ها با مسکن مهر برخورد سیاسی می‌کنند، ابراز داشت: بزرگراه تبریز-سهند که به مسکن مهر منتهی می‌شود را نتوانستیم وزارت راه ملزم به تکمیل این بزرگراه کنیم، چون آن‌ها با مسکن مهر برخورد سیاسی می‌کردند و سعی داشتند اجازه ندهد حلاوت و شیرینی مسکن مهر را مردم بچشند به همین خاطر دولت در تکمیل بزرگراه تبریز-سهند تعلل می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر علی‌رغم تلاش‌ها در معرفی و برخورد با مسببان حادثه قطار تبریز-مشهد نتوانستیم وزیر وقت راه را پاسخگو کنیم اما خداوند متعال ناظر و مردم قاضی هستند و عملکرد مسئولان خیانت‌کار را می‌بینند.