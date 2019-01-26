مهدی عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری کرمانشاه به منظور نقش آفرینی در بزرگداشت پیروزی انقلاب با لحاظ ایام شهادت حضرت زهرا (س ) و دهه فجر ستادی تشکیل داده که برنامه ریزی و اجرای برنامه های مختلف از جمله حوزه تبلیغات محیطی را بر عهده دارد.

وی افزود: در حوزه تبلیغات شهری همه مناطق مراسم پیشواز از چهلمین سالگرد انقلاب را در قالب انجام تبلیغات محیطی متناسب با ایام فاطمیه و بزرگداشت انقلاب آغاز کردند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه بیان کرد: در انجام تبلیغات محیطی المان ها و تزیینات شهری باتوجه به شهادت حضرت زهرا(س ) تا روز ۲۱ بهمن با موضوعات مرتبط باشهادت است و از عصر این روز پرچم های عزاداری جمع آوری و به مناسبت شب ۲۲ بهمن به استقبال جشن بزرگ انقلاب می رویم.

وی گفت: بر اساس برنامه ریزی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مراسم بزرگداشت روز انقلاب اسلامی ساعت ۱۹ عصر ۲۱ بهمن روز همزمان با به صدا درآمدن گلبانگ الله اکبر و نورافشانی در نقاط مختلف استان برگزار می شود.

عبدالمالکی از اجرای برنامه های فرهنگی نظیر برپایی نمایشگاهی با مشارکت بنیاد مهدویت، بنیاد غدیر، نمایندگی استان قدس، اتحادیه انجمن های اسلامی، موسسه وصال تحت عنوان نمایشگاه بزرگ مهدویت و انقلاب اسلامی در ایام دهه فجر از ۱۲ تا ۲۲ در نگارخانه شهر کرمانشاه خبر داد.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه علاوه بر به تصویر کشیدن تصاویری از انقلاب اسلامی با محوریت ۴۰ سال توسعه و پیشرفت، غرفه نمایش فیلم در آمفی تئاتر این نگارخانه برپا خواهد شد همچنین محصولاتی در قالب عفاف و حجاب، کتاب مهدویت، لوازم التحریر اسلامی و صنایع وابسته به انقلاب با قیمت های مناسب عرضه می شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه افزود: نمایشگاه عکس دیگری با موضوع به تصویرکشیدن مبارزات مردمی در زمان انقلاب و نیز دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح برخی از پارکها برگزار خواهد شد.

وی گفت: در ایام الله دهه فجر فیلم ۱۳ قسمتی آتش زیرخاکستر در یکی از غرفه های نمایشگاهی با موضوع نقش آفرینی مردم کرمانشاه درانقلاب اسلامی اکران خواهد شد.

عبدالمالکی از برگزاری ۴۰ ویژه برنامه در نقاط حاشیه ای شهر کرمانشاه شامل ۲۰ منطقه حاشیه نشین، ۱۰ مسکن مهر مناطق حاشیه ای و ۱۰ مسجد به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: ایستگاه های خدمت به منظور ارائه خدمات به مردم در سطح محلات حاشیه نشین کرمانشاه پیش بینی شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه گفت: ویژه برنامه دیگری نیز در روز ۲۲ بهمن با مشارکت قرارگاه کربلا اجرا می‌شود تا در ۴۰ سالگی انقلاب بازگو گننده رشد و بلوغ انقلاب اسلامی ما باشد.