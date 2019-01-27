به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌کتاب چهارجلدی «خواب‌های غول کوچولو» نوشته ژیل تیبو با ترجمه مهناز عسگری به‌تازگی توسط انتشارات آفرینگان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

کتاب‌های این مجموعه همان‌طور که از نامشان پیداست، درباره خواب‌هایی هستند که یک غول کوچولو می‌بیند و بناست مخاطب را با خود به سفرها، کاوش‌ها و نوآوری‌هایی که از خلال‌شان کشف می‌شود، ببرند. البته این سفرها گاهی با خرابکاری‌های شبانه هم همراه هستند!

بچه‌ها و مخاطبان این کتاب می‌دانند وقتی خوابمان می‌برد، وارد دنیای دیگری می‌شویم؛ دنیای اسرارآمیز خواب‌ها! غول کوچولویی که در این کتاب‌های مجموعه پیش رویمان خواب می‌بیند، اسمش سیلون است که تخیلش حد و مرزی نمی‌شناسد و همین خیالاتش هیجان‌انگیز و بسیار بانمک‌اند. تصویرگری کتاب‌های مجموعه «خواب‌های غول کوچولو» توسط ژان بِرنِش انجام شده است. این کتاب‌ها بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ چاپ شده‌اند.

کتاب اول مجموعه «غول کوچولو سفینه فضایی می‌سازد و داستان‌های دیگر» نام دارد که ۳ فصل از داستان‌های غول کوچولو را شامل می‌شود. این سه فصل به ترتیب عبارت‌اند از: خواب‌های ترسناک غول کوچولو، زمستان غول کوچولو و سفینه فضایی غول کوچولو.

قصه‌هایی کوتاهی که در فصل اول این کتاب چاپ‌ شده‌اند، به این ترتیب‌اند: سرزمین غول‌ها، تختخواب مامان و بابام، دور نان‌ها، خرسی‌ها، سگ‌ها، در پارک، تلویزیون، پرنده‌ها، درخت، همسایه پشتی ما، در مطب پزشک. در فصل دوم «زمستان غول کوچولو» هم این داستان‌ها چاپ شده‌اند: زمستان، اسباب‌بازی‌های یخ‌زده، گلوله برفی، قطب شمال، کفش پاتیناژ، سورتمه‌سواری، اسکی‌بازی، سفر به قطب شمال، آدم‌برفی، خداحافظ. سومین فصل کتاب اول هم شامل این داستان‌ها می‌شود: سیلوَن غولِ کوچولو، کارتن‌های مقوایی، ساختن سفینه فضایی، لباس فضانوردی، در انتظار پرواز، کابوس‌های شبانه، سفر به ماه، سفر دوم به ماه، بازگشت از ماه.

این کتاب با ۱۶۵ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب دوم، «غول کوچولو بی‌خواب می‌شود» نام دارد. این کتاب هم ۳ فصل دارد که عناوین‌شان به ترتیب، «سفرهای غول کوچولو»، «سیاره غول کوچولو» و «بی‌خوابی غول کوچولو» است. پیش از شروع داستان‌های این کتاب، متنی از برنارد وُیر، کاوشکر درج شده که به این ترتیب است:

وقتی خیلی بچه بودم، مثل سیلون قهرمان این کتاب، خواب‌های پرماجرا می‌دیدم و آرزو می‌کردم کاوشگر بشوم. روزی متوجه شدم که با ایستادن روی انگشت‌های پاهایم می‌توانم خیلی دورتر را ببینم و بفهمم خط افق ته دنیاست. آدم باید مثل سیلون شجاع و جسور باشد تا بتواند جاهای اسرارآمیز را کشف کند. کسی که هدفش سفر به دور دنیاست حتما عزم و اراده راسخ دارد. سفر اکتشافی زیبایی را برایت آرزو می‌کنم.

خانه غول‌ها، اولین سفر اکتشافی، دومین سفر اکتشافی، سومین سفر اکتشافی، در حیاط، تصمیم بزرگ، محوطه شن‌بازی، چاله آب، تخته‌سنگ‌ها، تنبیه، زیر ملافه‌ها عناوین داستان‌های فصل اول این کتاب هستند. در فصل دوم هم این داستان‌ها چاپ شده‌اند: توپ، چشم‌ها، قلب‌ها، لالایی‌ها، هوا، آب، گوسفندها، بوسیدن، مبل راحتی، ویزویز، آشتی.

عناوین داستان‌های چاپ‌شده در فصل سوم این کتاب هم به ترتیب عبارت است از: مهمان‌ها، وسایل لازم، پرندگان، نهنگ‌ها، کانگورو، ربات، ماه، سکوت، عقربه ساعت، مومیایی، خرس سفید، صبح.

این کتاب با ۱۶۷ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۴ هزار تومان به چاپ رسیده است.

«غول کوچولو به گردش می‌رود» عنوان کتاب سوم این مجموعه است که داستان‌هایش در ۳ فصل «طوفان غول‌ کوچولو»، «گردش بیرون از شهر غول کوچولو» و «حیوانات غول کوچولو» تقسیم شده‌اند.

در فصل اول، داستان‌های باران، چیک...چیک...چیک، تختخواب خالی، سوراخ گنده، قطره‌های آب سیب، خانه پر از آب، آب جوش، اشباح انبار زیر شیروانی، هیولاها، مامان و بابا، بقیه شب چاپ شده‌اند. داستان‌های فصل دوم هم با این اسامی چاپ شده‌اند: ماشین‌سواری، مامان‌آهو و بچه‌هاش، چادر قدیمی، آوای جنگل، حمله پشه‌ها، تشک‌های پنچر، هیولاهای بیرون چادر، سنگ دُمدار بوگندو، پایان گردش به یادماندنی، چادر ویژه.

داستان‌های فصل سوم کتاب سوم مجموعه «خواب‌های غول کوچولو» هم به این ترتیب‌اند: سفر با قطار، اسبی که هیچ کاری نمی‌کند، گاو، پیشی کوچولو، خرگوش، کک، اردک، گوسفندها، سگ، تخم دایناسور، تمام حیوان‌ها، هیچّی، همه با هم.

پیش از شروع داستان‌های این کتاب هم، نوشته‌ای از اِو کریستین، هواشناس درج شده که به این ترتیب است:

همیشه طوفان را دوست داشته‌ام. حتی وقتی غول کوچولویی به سن‌وسال سیلون بودم... بینی‌ام را به پنجره می‌چسباندم و نمایش جذاب و افسونگر صدا و نور را تماشا می‌کردم. اما به هر حال طوفان بهانه‌ای به دستم می‌داد تا به تختخواب پدر و مادرم پناه ببرم و با صدای پایکوبی قطره‌های باران بر پشت‌بام به خواب بروم... آن‌قدر شیفته و مجذوب طوفان شده بودم که سرانجام هواشناس شدم! و حالا که خودم مادر شده‌ام،‌ وقتی بر اثر رعد و برق هیولاهایی در ذهن کودکانم متولد می‌شوند، نوبت من است که آن‌ها را در تختخوابم به گرمی بپذیرم. به آن‌ها آرامش و امنیت می‌بخشم و توضیحات لازم را می‌دهم! خواب‌هایی خوش و ... منظره‌هایی زیبا برایتان آرزومندم!

این کتاب با ۱۶۷ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۴ هزار تومان چاپ شده است.

چهارمین کتاب مجموعه «خواب‌های غول کوچولو» هم «غول کوچولو توی خواب راه می‌رود» نام دارد. سه فصل این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از: غول‌کوچولو توی خواب راه می‌رود، اتاق‌تکانی بزرگ غول کوچولو، آخرین خواب ترسناک غول کوچولو.

سرحال و پرانرژی، اولین همسایه، دومین همسایه، درخت، تاب، بین مامان و بابام، در انبار، شبح، شستشو، زندانی در اتاق، خارج‌شدن بعید است؟ نام داستان‌هایی هستند که در فصل اول چاپ شده‌اند.

در فصل دوم این کتاب، بچه‌ها این داستان‌ها را می‌خوانند: ریخت‌وپاش وحشتناک، غول، جمع‌وجور کردن اساسی، در راهرو، تخلیه اساسی، حادثه غیرمنتظره، مامان و بابا لالا می‌کنند.

قول، زیر تُشک، تِق!،‌ خرسی، تلویزیون، در کمد لباس‌ها، در آشپزخانه، پشه و سایر جک و جانورهای ریز بالدار، آخرین خواب ترسناک؟ هم نام داستان‌های فصل سوم این کتاب هستند.

این کتاب هم با ۱۷۵ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.