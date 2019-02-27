به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین کتاب از مجموعه «آرچی کوچولو» با عنوان «حالا!» نوشته تریسی کوردِروی به‌تازگی با ترجمه آتوسا صالحی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است.

پیش از این، ۳ کتاب «نه!»، «چرا؟» و «بیشتر!» از این مجموعه منتشر شده‌اند. عناوین این مجموعه در قالب کتاب‌های کودک نشر افق تحت عنوان «کتاب‌های فندق» می‌شوند.

آرچی کوچولو یک بچه‌کرگدن است که هردفعه داستانی با پدر و مادرش دارد و نویسنده در کتاب‌های این مجموعه سعی کرده طریقه صحیح رفتار با خردسالان را آموزش دهد و البته به آن‌ها نیز چگونگی رفتار درست با بزرگترها را آموزش دهد. تصویرگری کتاب‌های این مجموعه به عهده تیم وارنز بوده است.

چهارمین کتاب این مجموعه «حالا!» و برای بچه‌کوچولوهایی است که صبر ندارند و همه‌چیز را همین حالا می‌خواهند! آرچی‌کوچولو در این کتاب از صبر کردن خوشش نمی‌آمد. خیلی کارها است که دوست دارد انجام بدهد و خیلی چیزها است که دلش می‌خواهد. اما مشکل این‌جاست که او همه‌چیزهای خوب را با هم می‌خواهد. آن‌هم، همین‌حالا!

در قسمتی از این کتاب که با تصاویر همراه است، می‌خوانیم:

همه روزهایش پر از چیزهای هیجان‌انگیز بود.

و آرچی همه آن‌ها را چه موقعی می‌خواست؟

حالا!

حالا!

حالا!

اما حتی آرچی هم باید قبول می‌کرد که گاهی وقت‌ها "حالا" برایش دردسر درست می‌کرد.

«کاردستی‌ام را ببینید!»

«بیایید همین‌ حالا بچسبانیمش اینجا!»

«مطمئنی خشک شده؟»

این کتاب با ۳۲ صفحه مصور رنگی، شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.