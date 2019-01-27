هکرها ۳۴.۶ میلیون پوند از مردم انگلیس کلاهبرداری کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، طبق اعلام سازمان «Action Froud» طی بازه زمانی آوریل تا سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی، قربانیان جرایم سایبری در انگلیس حدود ۳۴.۶ میلیون پوند خسارت دیده اند.سازمان Action Froud ، مرکز ملی گزارش‌دهی کلاهبرداری و جرایم سایبری در انگلیس است.

این آمارنشان‌دهنده افزایش ۲۴ درصدی نسبت به ۶ ماه قبل از آن دارد. علاوه بر آن طبق این آمار طی شش ماه مذکور ١٣هزار و ۳۵۷ نفر در انگلیس قربانی جرایم سایبری شده اند.

از این تعداد افراد، بیش از ۵ هزار نفر قربانی هک حساب های کاربری شبکه های اجتماعی و ایمیل بوده اند. قربانیان این روش های کلاهبرداری بیش از ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پوند خسارت دیده اند.

به گفته مقامات پلیس مجرمان سایبری حساب کاربری افراد در شبکه های اجتماعی را هدف می گیرند تا علاوه بر پول، اطلاعات شخصی آنها را نیز سرقت کنند به همین دلیل کاربران در معرض خطر دزدی هویت نیز قرار دارند.

در همین راستا پلیس شهر لندن به کاربران هشدار داده تا برای حساب‌های مالی آنلاین خود پسورد های جداگانه انتخاب کنند.