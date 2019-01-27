اعلام نامزدهای بخش درباره شعر جشنواره شعر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران بخش «درباره شعر» سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، اسامی پنج نامزد راه‌یافته به مرحله‌ نهایی این بخش را اعلام کردند.



آثار منتخب به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر معرفی شده‌اند:



«این ترانه بوی نان نمی دهد» به قلم «مهدی فیروزیان» از انتشارات کتاب آبی



«بوطیقا و سیاست در شاهنامه» به قلم «محمود امیدسالار» از انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن



«تأثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی» نوشته‌ «حسن جوادی» از انتشارات سمت



«در حضرت سیمرغ» به قلم «سجاد آیدنلو» از انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن



«کارنامه توصیفی نیماپژوهی» نوشته‌ «کاووس حسن لی و الهام کرمی زاده» از نشر هرمس





این پنج اثر به داوری میلاد عظیمی، سینا جهاندیده، یوسف عالی عباس آباد، غلامرضا کافی و اسماعیل امینی به مرحله‌ نهایی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر راه پیدا کردند.



پیش از این، نامزدهای بخش «شعر کودک و نوجوان» و «شعر بزرگسال» جشنواره شعر فجر نیز اعلام شده است.