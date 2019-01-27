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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

تصویب یک فوریت تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده مرکزی تهران سال ۹۸

تصویب یک فوریت تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده مرکزی تهران سال ۹۸

یک فوریت تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده های مرکزی شهر تهران در سال آینده با ۱۰ رای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در جریان بررسی یک فوریت نرخ عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر تهران به عنوان مخالف لایحه گفت: طبق مصوبه سال ۹۷ شورا، شهرداری مکلف بود که گزارش عملکرد خود را در این خصوص به صورت ۳ ماهه به شورا ارائه می داد اما این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: ۴۷۰ میلیارد قرار بود از محل فروش طرح ترافیک امسال محقق شود اما طبق نامه رسمی شهردار تنها ۶۰ میلیارد تومان به خزانه شهرداری واریز شده است.

علیخانی خاطرنشان کرد: چرا باید معاون شهردار این لایحه را ۷ بهمن ارائه دهد و کار دقیقه نودی انجام شود.

حسن رسولی دیگر عضو شورا به عنوان موافق یک فوریت طرح گفت: تا ۱۵ بهمن باید تمامی عناوینی که می خواهیم از مردم عوارض بگیریم مشخص شود و ۸ روز تنها تا اتمام این زمان مانده است.

وی افزود: اینکه شهرداری باید گزارش می داد درست اما نباید تعلل کرد چرا که وضع عوارض برای ورود به طرح ترافیک علاوه بر ابعاد مالی، ابعاد اجتماعی و ترافیکی دارد.

نهایتا این موضوع با ۱۰ رای موافق و ۶ رای مخالف به تصویب رسید و قرار است روز سه شنبه جزئیات لایحه بررسی شود.

کد مطلب 4524747
نورا حسینی

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