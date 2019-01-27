تصویب یک فوریت تعیین نرخ عوارض تردد در محدوده مرکزی تهران سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در جریان بررسی یک فوریت نرخ عوارض ورود به محدوده مرکزی شهر تهران به عنوان مخالف لایحه گفت: طبق مصوبه سال ۹۷ شورا، شهرداری مکلف بود که گزارش عملکرد خود را در این خصوص به صورت ۳ ماهه به شورا ارائه می داد اما این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: ۴۷۰ میلیارد قرار بود از محل فروش طرح ترافیک امسال محقق شود اما طبق نامه رسمی شهردار تنها ۶۰ میلیارد تومان به خزانه شهرداری واریز شده است.

علیخانی خاطرنشان کرد: چرا باید معاون شهردار این لایحه را ۷ بهمن ارائه دهد و کار دقیقه نودی انجام شود.

حسن رسولی دیگر عضو شورا به عنوان موافق یک فوریت طرح گفت: تا ۱۵ بهمن باید تمامی عناوینی که می خواهیم از مردم عوارض بگیریم مشخص شود و ۸ روز تنها تا اتمام این زمان مانده است.

وی افزود: اینکه شهرداری باید گزارش می داد درست اما نباید تعلل کرد چرا که وضع عوارض برای ورود به طرح ترافیک علاوه بر ابعاد مالی، ابعاد اجتماعی و ترافیکی دارد.

نهایتا این موضوع با ۱۰ رای موافق و ۶ رای مخالف به تصویب رسید و قرار است روز سه شنبه جزئیات لایحه بررسی شود.