کودکان سندرم دان به کافه ای جدید در کنار دریاچه چیتگر می روند

به گزارش خبرگزاری مهر ، کافه ای که به سبب حضور و فعالیت کودکان سندرم داون و اختلال اوتیسم در آن با استقبال مردم وهنرمندان مواجه شده بود، قرار است از این هفته به دریاچه خلیج فارس منتقل شود. بر این اساس مراسم افتتاحیه محل جدید کافه داونتیسم با حضور هنرمندان، ورزشکاران و عموم مردم روز پنج شنبه یازدهم بهمن ماه ساعت ۱۶ در دریاچه خلیج فارس، استیج شرقی، رو به روی چرخ فلک، مغازه شماره ۳ برگزار خواهد شد.

این کافه که با حضور کودکان اختلال اتیسم و سندرم داون اداره می شود چندی پیش به دلیل عدم حمایت های دولتی تا آستانه تعطیلی پیش رفت اما بار دیگر با حمایت های مردمی به فعالیت خود ادامه داد و به محل جدیدی برای میزبانی از مشتریان کافه داونتیسم منتقل می شود.

آیلین آگاهی مدیر کافه داونتیسم پیش از این اعلام کرده بود: متاسفانه عدم حمایت نهادهای مختلف و افزایش هزینه‌ها، ادامه کار این کودکان در کافه داونتیسم را با مشکل مواجه کرده است که امیدواریم این موضوع نیز با کمک خیرین و جذب مشارکت‌های مردمی در راستای اشتغال این کودکان حل شود تا بتوانیم به فعالیت‌های خود ادامه دهیم.

بحث اشتغالزایی کودکان سندرم داون و اختلال اتیسم در کنار ورود آنان به جامعه و برخورد از نزدیک با مردم از جمله اهداف راه اندازی این کافه بوده که با استقبال خوبی از سوی عموم جامعه رو به رو شده است.