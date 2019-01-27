آیین نکوداشت زنده یاد معتمدیان برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر ، آیین نکوداشت نیکوکار نامدار و خیر صاحب‌نام زنده‌یاد حاج محمدرضا اعتمادیان از سوی موسسه‌های فرهنگی، اجتماعی و خیریه‌ای، عصر امروز یکشنبه در مسجد جامع امام صادق (ع) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام حاج آقای غروی سخنرانی و حاج مرتضی طاهری نیز مداحی کردند و همچنین مدیران ارشد فرهنگی به ویژه مدیران بیش از ۴۰ مجموعه فرهنگی و خیریه که مرحوم اعتمادیان از اعضای امنا ویا هیات مدیره آن بود، نیز حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر رئیس ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) در مراسم بزرگداشت زنده یاد اعتمادیان که عصر امروز در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد، گفت: مرحوم اعتمادیان یک مومن واقعی بود و اتفاقا عبدالله بود یعنی کسی که جان و مالش را از آن خود نمی دانست و همه را از آن خدا می دانست.

وی گفت: اعتمادیان لحظه ای به جز کارهای خیر فکر نمی کرد و در آخرین مراسمی که حضور داشت به سختی راه می رفت و حرف می زد ولی با شوق و انگیزه در خصوص اقدامات انجام شده صحبت می کرد.

پورمحمدی وزیر اسبق کشور نیز در حاشیه این مراسم گفت: اعتمادیان جزو انسانهای بامعرفت، ثابت قدم و متدین واقعی در خدمت به مردم چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب بود.

وی گفت: زنده یاد در هر جایی که فعالیت می کرد چه در سازمان اوقاف، خیریه ها و یا آستان قدس رضوی که سمت قائم مقامی را داشت خدمت خالصانه و در راه خدا را انجام می داد و آرام و متین و خیرخواه بود.

وی گفت: مرحوم اعتمادیان بسیار حسن ظن و اتحاد داشت و امیدواریم در جامعه امثال زیاد تر شود.

لازم به ذکر است ، زنده‌یاد حاج محمدرضا اعتمادیان عضو موثر بیش از ۴۰ موسسه فرهنگی، اجتماعی و خیریه بوده و بیش از نیم قرن خدمات خیرخواهانه و عام المنفعه انجام داده و در جریان سازی های فرهنگی و اجتماعی نقش ویژه ای داشته اند.

در آیین نکوداشت زنده‌یاد حاج محمدرضا اعتمادیان، طرح مشترک موسسه‌های خیریه، فرهنگی و اجتماعی با عنوان «طرح ملی نیکوکاری زنده‌یاد اعتمادیان» رونمایی شد .