تملک اراضی ملی و اخذ سند روستاهای استان سمنان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فلاحی ظهر یکشنبه در جلسه هماندیشی فیمابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به میزبانی مجتمع آموزشی رفاهی بنیاد مسکن استان بابیان اینکه تملک اراضی و اخذ سند اقدام راهبردی برای توسعه روستاها محسوب میشود، ابراز داشت: روند تملک اراضی ملی و اخذ سند روستاهای استان طی سنوات قبل بهخوبی انجامشده است.
وی بابیان اینکه سهمیه سال گذشته اخذ سند روستاهای استان سمنان تحققیافته است، اضافه کرد: با توجه به همکاری متقابل سهمیه سال۹۷ نیز تحقق خواهد یافت.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان بابیان اینکه ایجاد تعامل و هماهنگی هرچه بیشتر در راستای اجرای ماده چهار قانون ساماندهی مسکن به توسعه روستاها منجر میشود، ابراز داشت: با توجه به اینکه رویکرد این دستگاه اجرایی همراهی در راستای توسعه روستاها است لذا این امر میتواند به پیشبرد اهداف مورد نظر بسیار کمک کند.
فلاحی در ادامه تصریح کرد: توسعه گردشگری در روستاها، همچنین جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها و تثبیت جمعیت در روستاها مهمترین اقداماتی است که بنیاد مسکن پیگیری کرده و در دستور کار خود دارد.
وی اضافه کرد: با اقدامات انجامشده در بخشهای صدور اسناد مالکیت روستایی، اجرای طرح مقاومسازی و طرح هادی روستایی و بهویژه واگذاری اراضی و زمین روستایی با هماهنگی اداره منابع طبیعی گامهای بلندی در این خصوص برداشتهشده است.
مدیرکل منابع طبیعی آبخیزداری استان سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه میتوان با تعامل سایر دستگاهها موانع موجود در راستای محرومیتزدایی روستاها را برداشت، تصریح کرد: با تعامل و همراهی فیمابین میتوان شاهد تحقق اهداف مجموعه بنیاد مسکن و منابع طبیعی برای ارائه خدمات بهتر به مردم باشیم.
علینقی حیدریان اضافه کرد: یکی از مهمترین درخواستهای بنیاد مسکن تامین زمین برای برخی امور به روستاهای استان سمنان است که با همکاری میکوشیم یکبهیک موارد را بررسی و موانع شناسایی و در راستای خدمترسانی بهتر گامهای موثرتری برداریم.
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