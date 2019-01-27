اهدای ۵۰ دستگاه ماموگرافی ساخت ژاپن به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، «میتسوگو سایکو»، در مراسم افتتاح همزمان مراکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار داشت: پدرم مبتلا به سرطان است و با توجه به اینکه تشخیص بیماری وی دیر انجام شد، در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار ندارد، بنابراین تشخیص زودهنگام سرطان بسیار مهم و اساسی است.

وی تصریح کرد: حوزه سلامت یکی از مهم ترین عرصه های همکاری ایران و ژاپن است که در اجلاس های مشترک و مذاکرات مقامات دو کشور به طور جدی دنبال می شود چون ایران ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه سلامت و پزشکی دارد.

سفیر ژاپن در ایران با اشاره به همکاری دولت ژاپن و وزارت بهداشت در راه اندازی مراکز تشخیص زودهنگام سرطان، خاطرنشان کرد: قرارداد کمک بلاعوض ژاپن به ایران به ارزش ۱.۲ میلیارد ین در سال ۹۵ امضا و براساس آن، ۵۰ دستگاه ماموگرافی دیجیتال ساخت ژاپن به ایران اهدا شد.

وی با بیان اینکه بیماری هایی مانند بیماری های قلبی، عروقی و سرطان نیازمند توجه بیشتری هستند، افزود: همکاری ایران و ژاپن در زمینه های بشردوستانه به ویژه حوزه سلامت و پزشکی، اهمیت فوق العاده ای دارد و در مورد ادامه همکاری های مشترک، آمادگی داریم.

سفیر ژاپن در ایران در پایان یادآور شد: روابط ایران و ژاپن وارد نودمین سال خود می شود و از طرف دولت ژاپن مراتب قدردانی خود را نسبت به دست اندرکاران پروژه راه اندازی مراکز تشخیص زودهنگام سرطان اعلام می کنم.