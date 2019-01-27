به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی عصر یکشنبه در نشست هماهنگی دهه مبارک فجر جزیره خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ یکی از مناطق حساس و حیاتی کشور در تمامی دوران بوده و نقش بسیار در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران داشته است.

وی اضافه کرد: بومیان و اهالی شریف خارگ در زمان تبعید آیات بزرگ اسلام مانند آیت‌الله مکارم شیرازی و آیت‌الله جنتی در جزیره خارگ همراه با کاروان انقلاب بودند که حضور این افراد در خارگ نقش بسیار مهمی در ترویج انقلاب اسلامی در این جزیره داشت.

بخشدار ویژه خارگ افزود: در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران و فجر فاطمی، توقع ما از مدیران بخش ویژه خارگ به بهترین نحو ممکن عملکرد و دستاورد های انقلاب در دستگاه خود را بصورت شفاف به اطلاع اهالی صبور جزیره خارگ برسانند.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی مدون صورت گرفته توسط بخشداری ویژه خارگ برنامه های علمی، فرهنگی و ورزشی متعددی در سطح بخش ویژه خارگ برگزار خواهد شد و درخواستی از اهالی خارگ دارم که در حد امکان هر خانه در خارگ یک پرچم ایران اسلامی افراشته شود.

نماینده عالی دولت در خارگ تصریح کرد: انشاءالله پروژه‌های بسیار خوب عمرانی در حوزه مختلف زیرساختی جزیره خارگ با حضور مقامات ارشد استان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: تلاش دولت در بخش ویژه خارگ رضایت مندی ولی نعمتان انقلاب اسلامی ایران است. هم افزایی و همدلی باید در بین مسئولان جزیره خارگ نهادینه شود، از ایجاد فضای کاذب و دلسرد کردن مردم صبور خارگ باید جلوگیری شود.

رضایی در پایان گفت: انتظار ما از مسئولان جزیره خارگ این است که مصوبات جلسه را اجرایی کنند.