به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جریان بررسی منشا بوی نامطبوع تهران اظهار کرد: اطلاعات جمع‌آوری شده توسط اداره محیط‌زیست شهرداری تهران، هیچ منشا بوی واحدی را تایید نمی‌کند. در هر صورت ما باید تهدیدهای موجود را تبدیل به فرصت کرده و مرکز پایش و مانیتورینگ شهر تهران را ایجاد کنیم.

وی از صدرالدین علیپور رئیس اداره محیط‌زیست شهرداری تهران خواست که با کمک مرکز مطالعات شهرداری تهران، لایحه‌ای جهت ایجاد این مرکز به صحن شورای شهر تهران ارائه کند.

نوری همچنین تاکید کرد:بهتر است که سازمان‌ها و نهادهای مختلف، گزارشی را به صورت مکتوب درباره این اتفاق ارائه دهند تا ما با تجمیع آن‌ها به یک جواب واحد برسیم.

او در پایان گفت: باید بپذیریم که شهرداری تهران در زمینه پایش آلودگی‌هایی از این دست و همچنین آلودگی صوتی دچار کمبود تجهیزات و امکانات است و قدرت پایش و سنجش آن‌ها در حال حاضر وجود ندارد. باید در این حوزه‌ها نیز شهرداری خود را تقویت کند.