علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مناطقی از شهرستان های شوش، دزفول، دشت آزادگان و شوشتر از سیلاب و آبگرفتگی متأثر شده اند.

وی افزود: در شهرستان شوش، روستاهای شیخ مندی، بیت یدی، کاظم حیدر، خلیفه حیدر، مزرعه شبلی، زلید دبات، بیت یباره، بیت سیدخلف، بیت نور، بیت غایب و بیت محارب درگیر سیلاب اولیه هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان خبر داد: یک اردوگاه اسکان اضطراری به استعداد ۵۰۰ نفر در روستای آهودشت شهرستان شوش برپا و اردوگاه دوم نیز در روستای سید خلف در حال استقرار است.

خدادادی ادامه داد: در شهرستان دزفول، روستای بنه عاطی در بخش چغامیش و مناطق زاویه مشعلی، زاویه حمودی، زاویه عزیب و روستاهای شهید بهشتی و ده نور متأثر از سیلاب اولیه هستند.

وی تصریح کرد: روستای بنه عاطی از توابع بخش چغامیش دزفول با توجه به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی شدید و با همکاری بخشداران و مسئولان و اهالی تخلیه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: یک اردوگاه اسکان اضطراری به استعداد ۳۲۰ نفر در سه نقطه امن در نزدیک روستای بنه عاطی در بخش چغامیش آماده برپایی است که در صورت نیاز توسط عوامل امداد و نجات جمعیت هلال احمر دزفول به سرعت برپا خواهد شد.

خدادادی عنوان کرد: کمپ نوروزی، استادیوم مجدیان و سالن ورزشی دانشگاه فرهنگیان شهرستان دزفول نیز برای اسکان اضطراری روستائیان آماده شده اند.

وی اضافه کرد: در شهرستان دشت آزادگان روستاها و مناطق حاشیه رودخانه کرخه از جمله آلبوعفری، حجیه، چولانه، سمومیه، بنی نعامه، بیت کوار، رمیم، میهن آباد، دفار، مچریه، کصر و شهرهای بستان و رفیع متأثر از سیلاب اولیه هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان یادآور شد: در روزهای گذشته با توجه به آبگرفتگی و سیل در روستای مچریه، عملیات امدادرسانی توسط نیروهای امداد و نجات هلال احمر دشت آزادگان انجام شد. ۳۵ خانوار در این روستا زندگی می کنند و اقلام امدادی از قبیل چادر، پتو، نایلون پوششی، موکت، والور، فانوس و مواد غذایی در بین آنها توزیع شده است.

خدادادی تصریح کرد: در شهرستان شوشتر، روستاهای چم کنار، یذاب، دوهول، یباله رحمان، یریح و عبدالنبی درگیر سیلاب اولیه شده اند.

وی در پایان گفت: روستای چم کنار با توجه به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی شدید تخلیه شد. نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر در سایر روستاها در حال ارزیابی هستند.