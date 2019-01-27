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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۲۳:۲۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان مطرح کرد؛

کدام مناطق خوزستان درگیر سیلاب شده‌اند؟

کدام مناطق خوزستان درگیر سیلاب شده‌اند؟

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به درگیر شدن برخی مناطق خوزستان با سیلاب از آماده‌باش کلیه نیروهای این جمعیت برای مقابله با سیل خبر داد.

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مناطقی از شهرستان های شوش، دزفول، دشت آزادگان و شوشتر از سیلاب و آبگرفتگی متأثر شده اند.

وی افزود: در شهرستان شوش، روستاهای شیخ مندی، بیت یدی، کاظم حیدر، خلیفه حیدر، مزرعه شبلی، زلید دبات، بیت یباره، بیت سیدخلف، بیت نور، بیت غایب و بیت محارب درگیر سیلاب اولیه هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان خبر داد: یک اردوگاه اسکان اضطراری به استعداد ۵۰۰ نفر در روستای آهودشت شهرستان شوش برپا و اردوگاه دوم نیز در روستای سید خلف در حال استقرار است.

خدادادی ادامه داد: در شهرستان دزفول، روستای بنه عاطی در بخش چغامیش و مناطق زاویه مشعلی، زاویه حمودی، زاویه عزیب و روستاهای شهید بهشتی و ده نور متأثر از سیلاب اولیه هستند.

وی تصریح کرد: روستای بنه عاطی از توابع بخش چغامیش دزفول با توجه به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی شدید و با همکاری بخشداران و مسئولان و اهالی تخلیه شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: یک اردوگاه اسکان اضطراری به استعداد ۳۲۰ نفر در سه نقطه امن در نزدیک روستای بنه عاطی در بخش چغامیش آماده برپایی است که در صورت نیاز توسط عوامل امداد و نجات جمعیت هلال احمر دزفول به سرعت برپا خواهد شد.

خدادادی عنوان کرد: کمپ نوروزی، استادیوم مجدیان و سالن ورزشی دانشگاه فرهنگیان شهرستان دزفول نیز برای اسکان اضطراری روستائیان آماده شده اند.

وی اضافه کرد: در شهرستان دشت آزادگان روستاها و مناطق حاشیه رودخانه کرخه از جمله آلبوعفری، حجیه، چولانه، سمومیه، بنی نعامه، بیت کوار، رمیم، میهن آباد، دفار، مچریه، کصر و شهرهای بستان و رفیع متأثر از سیلاب اولیه هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان یادآور شد: در روزهای گذشته با توجه به آبگرفتگی و سیل در روستای مچریه، عملیات امدادرسانی توسط نیروهای امداد و نجات هلال احمر دشت آزادگان انجام شد. ۳۵ خانوار در این روستا زندگی می کنند و اقلام امدادی از قبیل چادر، پتو، نایلون پوششی، موکت، والور، فانوس و مواد غذایی در بین آنها توزیع شده است.

خدادادی تصریح کرد: در شهرستان شوشتر، روستاهای چم کنار، یذاب، دوهول، یباله رحمان، یریح و عبدالنبی درگیر سیلاب اولیه شده اند.

وی در پایان گفت: روستای چم کنار با توجه به احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی شدید تخلیه شد. نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر در سایر روستاها در حال ارزیابی هستند.

کد مطلب 4525560

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