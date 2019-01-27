سپاه پاسداران از کارآمدترین نهادها در طول ۴۰ سال انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد محمدی ری شهری در جمع فرماندهان و اعضای سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) با تاکید بر اهمیت نیت الهی در تمامی امور انسان، اظهار داشت: بعد از تاریخ ائمه اطهار(ع) هیچ زمانی را سراغ نداریم همانند دوران انقلاب اسلامی و بعد از آن که ولی فقیه عادلی مانند امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، فرمانده کل قوا باشد، لذا خدمت در این نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه در سپاه با قصد قربت و توجه به رضای خداوند عبادت محسوب می شود.

رئیس دانشگاه قرآن و حدیث گفت: بدون تردید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از کارآمدترین نهادهایی هستند که در طول ۴۰ سال انقلاب اسلامی همیشه خود را در حساس ترین لحظات و بزنگاه‌ها ثابت کرده‌اند.

محمدی ری شهری اظهار داشت: شرط استمرار این موفقیت‌ها آن است که آحاد مردم و خصوصا نیروهای نظامی تمامی ماموریت‌ها و کارهای خود را برای خدا انجام دهند و دائما خداوند متعال را در امورات محوله و جاری زندگی شاهد و ناظر ببینند، شخص با ایمان می‌بایست در کارهای خود نظم و انسجام خاصی را برقرار نماید و مهم‌ترین قسمت از برنامه روزانه خود را به ارتباط با خداوند متعال و اموراتی که باعث ایجاد قرب باری تعالی می‌گردد اختصاص دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: پیامبر اکرم(ص) در فرمایشی جایگاه شهدای بزرگوار دوران معاصر مانند شهید حججی را بسیار والا بیان کردند زیرا شهدای صدر اسلام در رکاب پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) به شهادت رسیدند اما شهیدان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی به فرمان نائب امام معصوم(ع) جان خود را در راه خداوند فدا کردند بدون آنکه فرمان مستقیمی از پیامبر(ص) و امام خود شنیده باشند.