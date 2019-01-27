سه شرکت بزرگ روسیه از فهرست تحریمهای آمریکا خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزارت خزانه داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که سه شرکت بزرگ وابسته به «اولگ دریپاسکا» سرمایه دار بزرگ روسیه و از متحدان «ولادیمیر پوتین» را از فهرست تحریمهای خود خارج کرده است؛ اقدامی که می تواند گشایشی برای بازار جهانی آلومینیوم باشد.

لازم به ذکر است «دریپاسکا» که از متحدان «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بشمار می رود، همچنان مشمول تحریمهای آمریکا خواهد ماند و دارائیهای وی بلوکه می ماند. اما وزارت خزانه داری محدودیتهای وضع شده بر شرکتهای «روسال«، «ای اِن + گروپ پی ال سی» و «یورو سیب انرژو جی اِس سی» را لغو می کند.

دفتر کنترل دارائیهای خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیه ای اعلام کرد که «شرکتهای [نامبرده] برای شفاف سازی عملیات خود نزد وزارت خزانه داری آمریکا با اجرای بازرسی های گسترده و مداوم، تصدیق و گواهی، و گزارش دهی موافقت کرده اند».

در ادامه این اطلاعیه آمده است که «تمام تحریمها علیه دریپاسکا به قوت خود باقی است».

گفتنی است که لغو تحریمهای شرکت روسال که دومین تولید کننده بزرگ آلومینیوم در سراسر جهان است، ابهام و عدم قطعیت در بازار جهانی آلومینیوم را مرتفع خواهد کرد. زیرا به دنبال اعلام محدودیتهای مالی وزارت خزانه داری آمریکا علیه این شرکت، قیمتهای آلومینیوم در ماه آوریل افزایش یافت. اما گمانه زنی ها در خصوص لغو احتمالی تحریمهای روسال سبب کاهش ناگهانی قیمتها در ماههای اخیر شد.

لازم به ذکر است که روسال یکی از بزرگترین شرکتهایی است که آمریکا تاکنون در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.