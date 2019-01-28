سطح زیرکشت «منداب» در خاتم ۱۰ درصد افزایش یافت

مجتبی آغاز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیاه منداب نسبت به کمآبی مقاوم است و سازگاری بالایی با شرایط آبوهوایی منطقه دارد، اظهار داشت: در سال زراعی جاری سطح زیرکشت این گیاه در شهرستان خاتم ١٠ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه گیاه منداب با هدف تامین کود سبز در خاک و تناوب زراعی در مزارع گندم و جو کشت میشود، افزود: سطح زیر کشت این گیاه در سال زراعی جاری ۶۵٠ هکتار است که به منظور ترویج کشت این گیاه با نظارت مدیریت جهاد کشاورزی به ازای هر هکتار، ١٠ کیلو بذر رایگان بین کشاورزان منطقه توزیع شد که باید در مرحله گلدهی به منظور افزایش مواد آلی به خاک برگردانده شود.
آغاز عنوان کرد: منداب گیاهی کم آبخواه است و نوع سیستم توسعه ریشه، حجم بالای اندام هوایی گیاه و ازت موجود در این گیاه که باعث اصلاح و غنی سازی خاک و کاهش شوری زمین زراعی میشود که به همین دلیل از آن به عنوان کود سبز یاد می شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم با اشاره به اینکه گیاه منداب با داشتن ریشههای عمیق و گسترده باعث ایجاد منافذ در خاک، اصلاح فیزیکی خاک و جلوگیری از رشته شدن مواد غذایی داخل خاک میشود، افزود: در گذشته هر زمان که آفت و بیماریهای زراعی در مزارع گسترش مییافت، کشاورزان با کشت این گیاه، خاک را ضدعفونی و با قارچ و آفتهای کشتزارهای گندم و جو مبارزه میکردند که این شیوه مبارزه با آفت در بعضی از مزارع وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: دانه های روغنی این گیاه در صنعت روغن کشی و علوفه آن در تعلیف دامها مورد استفاده قرار میگیرد.
آغاز با اشاره به خواص گیاه منداب بیان کرد: این گیاه سرشار از آنتی اکسیدانهای طبیعی، ویتامین C، ویتامین kو ویتامین A است که با رادیکالهای آزاد مبارزه میکند و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر بیماریهای سرطان، سرماخوردگی و آب مروارید چشم میشود.
وی با اشاره به زمان کاشت و برداشت این گیاه عنوان کرد: گیاه کم آبخواه منداب در اوایل مهر ماه کشت و در اردیبهشت ماه نیز برداشت می شود.
