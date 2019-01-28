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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

طی نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهور؛

«سعید نمکی» برای وزارت بهداشت به مجلس معرفی شد

«سعید نمکی» برای وزارت بهداشت به مجلس معرفی شد

رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، «سعید نمکی» را به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت،درمان و آموزش پزشکی معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، نامه حسن روحانی رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت قرائت شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بدینوسیله در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی، جناب آقای دکتر سعید نمکی وزیر پیشنهادی بهداشت درمان و آموزش پزشکی را برای رای اعتماد به مجلس معرفی می نمایم. مشخصات و سوابق ایشان نیز ارسال می شود.

پس از قرائت این نامه، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سوابق او تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا هفته اینده جلسه رای اعتماد برگزار شود.

کد مطلب 4526021

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
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      پاسخ
      چرا واضح نمیگید که مجلس هم به قدرت دولت نیاز داره و اگر حتی شخص انتخاب شده توسط روحانی باشه و از همه مهمتر حتی اگر به درد هم نخورد مجلس انتخاب میکنه چون معاون بودجه بود

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