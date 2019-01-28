کشته شدن ۸۰ خبرنگارِ جهان در سال ۲۰۱۸ میلادی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۸ میلادی ۸۰ خبرنگار در جهان کشته شدند. به این ترتیب، شمار خبرنگاران حرفه‌ای که در یک دهه گذشته جان خود را حین انجام وظیفه کاری خود از دست داده اند، به ۷۰۰ نفر می‌رسد.

بر این اساس، بیش از نیمی از خبرنگاران کشته شده آگاهانه و عامدانه مورد حمله قرار گرفته یا کشته شدند. در این گزارش جدی‌ترین مورد قتل جمال خاشقچی است که دوم اکتبر در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول به قتل رسید.

همچنین، افغانستان با داشتن بالاترین شمار مرگومیر خبرنگار (۱۵ خبرنگار) در صدر خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران قرار دارد. پس از آن، سوریه با ۱۱ خبرنگار در جایگاه دوم و سپس، مکزیک با ۹ خبرنگار، هند و آمریکا با ۶ خبرنگار در جایگاه‌های بعدی از نظر ناامنی قرار دارند.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه تهیه کرده و برای انتشار در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.