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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

حضور مردم و قدرت موشکی سپاه، دشمنان را به شکست کشانده است

حضور مردم و قدرت موشکی سپاه، دشمنان را به شکست کشانده است

یاسوج- امام جمعه یاسوج گفت: قدرت موشکی سپاه پاسداران ضربات شکننده‌ای به متجاوزان وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با تبریک سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد، اظهار کرد: پس از پذیرش قطعنامه در سال ۱۳۶۷، منافقین با پشتیبانی آمریکا عملیات سنگینی را علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کردند، اما با ایستادگی رزمندگان و پشتیبانی ارتش، این توطئه با شکست مواجه شد و ده‌ها دستگاه از ادوات و مهمات دشمن به غنیمت گرفته شد.

مرصاد؛ نماد شکست دشمنان

وی افزود: امروز نیز نقطه قوت نظام اسلامی، حضور آگاهانه و همیشگی مردم در صحنه است؛ همان عاملی که موجب شکست نقشه‌های استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و انگلیس می‌شود.

قدرت موشکی سپاه، پاسخ قاطع به متجاوزان

امام جمعه یاسوج با تأکید بر وصایای امام راحل (ره) مبنی بر ضرورت بصیرت و پرهیز از خشونت و جهالت، خاطرنشان کرد: امروز قدرت موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شکننده‌ترین ضربه را به پایگاه‌های متجاوزان وارد کرده و بخش عظیمی از مهمات دشمن را منهدم ساخته است.

دعوت به صرفه‌جویی در شرایط جنگی

آیت‌الله حسینی با اشاره به شرایط جنگی و گرمای تابستان، از عموم مردم خواست در مصرف برق، انرژی و بنزین نهایت دقت را داشته باشند و با خاموش کردن لامپ‌های اضافی و پرهیز از ترددهای غیرضروری، پشتیبان نظام در عرصه اقتصادی باشند.

نماز جمعه؛ مظهر وحدت و بصیرت‌افزایی

وی در ادامه با اشاره به جایگاه نماز جمعه در نظام اسلامی، این فریضه را نماد وحدت، انسجام و بصیرت‌افزایی در جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: نماز جمعه به جای دو رکعت نماز ظهر، فرصتی برای آشنایی مؤمنان با معارف دینی و مسائل روز جامعه است و اجتماع بزرگ نمازگزاران، زمینه همدردی، همیاری مسلمانان و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان را فراهم می‌کند.

بیش از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در کشور

امام جمعه یاسوج با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) گفت: ثواب و برکت نماز جمعه چنان گسترده است که اگر تمام دریاها مرکب و همه درختان قلم شوند، گنجایش شمارش آن را ندارند.

وی ادامه داد: امروز بیش از ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در سراسر کشور و ۱۵ پایگاه در استان کهگیلویه و بویراحمد، این سنگر معنوی، فرهنگی و سیاسی را برپا نگه داشته‌اند.

آیت‌الله حسینی در پایان برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج)، طول عمر با برکت رهبر معظم انقلاب، مراجع تقلید و موفقیت نیروهای مسلح دعا کرد.

کد مطلب 6897515

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