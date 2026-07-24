نماز جمعه سنگر بصیرت، وحدت و مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد اصلانی در خطبه های نماز جمعه این هفته صائین‌قلعه، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، حضور و تجمع‌های ملت ایران در میدان‌ها و خیابان‌ها را حضوری متفاوت، آگاهانه و برخاسته از ایمان، بصیرت و ولایت‌مداری توصیف کرده‌اند و این ویژگی‌ها، بازتابی از شخصیت ممتاز حضرت عمار بن یاسر است.

وی با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت عمار بن یاسر و سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تبیین جایگاه نماز جمعه در تقویت معنویت، وحدت و اقتدار جامعه اسلامی، تأکید کرد: ملت ایران با الگوگیری از شخصیت بصیر و ولایت‌مدار حضرت عمار، در مسیر اسلام ناب محمدی(ص) و ولایت فقیه استوار ایستاده و در برابر جنگ نرم، عملیات روانی و توطئه‌های دشمنان هوشیار است.

اصلانی افزود: حضرت عمار از نخستین پیشگامان اسلام ناب محمدی(ص) و از وفادارترین یاران امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) بود و تا پایان عمر، با بصیرت، شجاعت و ولایت‌مداری در مسیر حق باقی ماند. امیرالمؤمنین(ع) نیز درباره جایگاه والای او تعابیر بلندی بیان فرموده‌اند که نشان‌دهنده عظمت شخصیت این صحابی بزرگ پیامبر اسلام(ص) است.

امام جمعه صائین‌قلعه با بیان اینکه ملت ایران، ملتی «عمارگونه» است، تصریح کرد: همان‌گونه که حضرت عمار در دفاع از ولایت و حق پیشگام بود، ملت ایران نیز در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، در مسیر اسلام ناب محمدی(ص)، دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه پیشگام بوده و با بصیرت از ارزش‌های دینی و انقلابی پاسداری می‌کند.

وی حضرت عمار را نماد حق‌مداری دانست و خاطرنشان کرد: بصیرت، شناخت جبهه حق و ایستادگی در برابر باطل از برجسته‌ترین ویژگی‌های عمار بن یاسر بود و امروز نیز ملت ایران با همین روحیه در میدان دفاع از انقلاب اسلامی حضور دارد.

حجت‌الاسلام اصلانی در ادامه با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت آیت‌الله سید محمود طالقانی، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی و سنگر تبیین، بصیرت و وحدت امت اسلامی دانست و گفت: نماز جمعه تجلی اسم اجتماع، مظهر استمرار حاکمیت حق، تقویت‌کننده جبهه حق و عدالت، تثبیت‌کننده پیوند جمهوریت و اسلامیت و زمینه‌ساز گسترش معنویت و سیر و سلوک الهی در جامعه است.

وی افزود: نماز جمعه هر هفت روز یک‌بار ارکان واقعی اقتدار اسلام را به نمایش می‌گذارد و منشأ برکات فراوانی از جمله آگاهی‌بخشی به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم اجتماعی و سیاسی، ایجاد همبستگی و انسجام در میان مسلمانان، تجدید روح دینی و نشاط معنوی و جلب مشارکت عمومی برای حل مشکلات جامعه اسلامی است.

امام جمعه صائین‌قلعه با استناد به روایات اهل‌بیت(ع) اظهار داشت: فلسفه قرار گرفتن خطبه‌ها در نماز جمعه، دعوت مردم به تقوا، اطاعت از خداوند، دوری از گناه، آگاهی‌بخشی نسبت به معارف دین و اطلاع‌رسانی درباره مسائل و رویدادهای مهم جامعه و جهان اسلام است.

وی با اشاره به فضایل نماز جمعه در روایات اسلامی گفت: بر اساس احادیث، حضور در نماز جمعه برای مؤمن، ثواب حج و عمره را به همراه دارد. همچنین پیامبر اکرم(ص) در شب معراج، فرشتگانی را مشاهده کردند که برای شرکت‌کنندگان در نماز جمعه طلب رحمت می‌کردند. در روایات آمده است اهل بهشت کسانی هستند که گرما، سرما، باران و سختی‌ها آنان را از حضور در نماز جمعه بازنمی‌دارد و امام صادق(ع) نیز فرموده‌اند هر گامی که انسان برای نماز جمعه برمی‌دارد، خداوند آن را سبب دوری او از آتش قرار می‌دهد.

حجت‌الاسلام اصلانی افزود: پیامبر اکرم(ص) فرموده‌اند هر کس سه نماز جمعه را از روی بی‌اعتنایی ترک کند، خداوند بر قلب او مهر می‌زند و امیرالمؤمنین(ع) نیز ترک سه نماز جمعه متوالی بدون عذر را از نشانه‌های نفاق دانسته‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهبردهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: پس از ناکامی دشمن در براندازی سخت و تغییر نظام در دهه نخست انقلاب، از دهه دوم به بعد، تمرکز آنان بر نفوذ، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، جنگ شناختی و عملیات روانی قرار گرفت تا از درون، نظام اسلامی را تضعیف کنند.

امام جمعه صائین‌قلعه با مرور حوادث سال‌های پس از انقلاب گفت: تحرکات گروهک‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلب در کردستان، غائله‌های ابتدای انقلاب، فتنه بنی‌صدر، ترورهای منافقین، غائله کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸، فتنه سال ۱۳۸۸، اغتشاشات آبان ۱۳۹۸ و سایر حوادث مشابه، نمونه‌هایی از تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی، اختلاف و بی‌ثباتی در کشور بوده است.

وی عملیات روانی را مهم‌ترین مؤلفه جنگ نرم دانست و افزود: دشمن با استفاده گسترده از رسانه‌ها، فضای مجازی و شبکه‌های معاند، از روش‌هایی مانند تفرقه‌افکنی، تشدید اختلافات داخلی، ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان، القای ناکارآمدی نظام، بزرگ‌نمایی مشکلات، نادیده گرفتن پیشرفت‌های کشور، شایعه‌پراکنی، بهره‌گیری از سلبریتی‌ها و گروه‌های مرجع برای انتقال پیام‌های مسموم، تغییر سبک زندگی، ترویج فرهنگ ابتذال و لذت‌گرایی، نفوذ، اشاعه بداخلاقی سیاسی و دوقطبی‌سازی جامعه استفاده می‌کند تا سرمایه اجتماعی نظام را تضعیف کرده و زمینه براندازی را فراهم سازد.

حجت‌الاسلام اصلانی تأکید کرد: هدف اصلی جنگ روانی دشمن، تسلط بر ذهن مردم، ایجاد نارضایتی عمومی و اثبات ناکارآمدی نظام در اداره کشور است؛ جنگی که به‌صورت پنهان و غیرملموس دنبال می‌شود و مقابله با آن نیازمند افزایش بصیرت، جهاد تبیین، امیدآفرینی و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.

وی با اشاره به اضلاع جنگ روانی دشمن خاطرنشان کرد: ایجاد اضطراب، غم، دلسردی، یأس، ناامیدی، ترس و وحشت از مهم‌ترین ابزارهای دشمن در جنگ شناختی است؛ در حالی که جامعه اسلامی باید با تقویت امید، نشاط، اعتماد به وعده‌های الهی، روحیه حماسی، شجاعت و باور به آینده روشن، این توطئه‌ها را خنثی کند.

امام جمعه صائین‌قلعه با اشاره به فضایل زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا(ع) اظهار داشت: در روایات، آثار و برکات فراوانی برای زیارت اربعین بیان شده است؛ از جمله افزایش روزی، طول عمر، دفع بلا، بهره‌مندی از دعای فرشتگان، آمرزش گناهان، امکان شفاعت، برخورداری از ثواب حج مقبول، حفظ زائر و اموال او از سوی فرشتگان تا زمان بازگشت و پاداش فراوان برای اقامت در جوار بارگاه نورانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع). از این‌رو، زیارت اربعین، جلوه‌ای از پیوند عمیق مؤمنان با مکتب عاشورا و فرهنگ ایثار، ولایت و مقاومت به شمار می‌رود.

وی از مردم مؤمن و انقلابی خواست با حضور گسترده در نماز جمعه، حفظ روحیه بصیرت و امید، هوشیاری در برابر جنگ نرم و بهره‌گیری از معارف اهل‌بیت(ع)، زمینه تقویت وحدت، معنویت، انسجام ملی و اقتدار روزافزون نظام اسلامی را فراهم کنند.