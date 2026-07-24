۶۵ درصد زوار اربعین حسینی مرز مهران را انتخاب کردند

سجاد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده زائران از ثبتنام در سامانه سما، اظهار داشت: تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۶۵ درصد مرز زمینی مهران را برای خروج از کشور برگزیدهاند.
مدیر حج و زیارت ایلام گفت: این آمار، نشان از جایگاه ویژه و بینظیر مرز مهران در میان زائران دارد و با توجه به نزدیکی به ایام اربعین، پیشبینی میشود که این آمار همچنان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه ثبتنام در سامانه سما یک ضرورت اجتنابناپذیر برای تمامی زائران است، افزود: این ثبتنام امکان بهرهمندی از خدمات بیمهای و پوششهای درمانی را در صورت بروز حوادث احتمالی در کشور عراق فراهم میکند و بدون دریافت کد رهگیری، زائران نمیتوانند از مرز خارج شوند و از خدمات بیمهای بهرهمند گردند.
مدیر حج و زیارت استان ایلام با تأکید بر ضرورت همراه داشتن گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار، تصریح کرد: افرادی که اعتبار گذرنامه آنان به پایان رسیده، باید پیش از سفر نسبت به تمدید آن اقدام کنند تا در زمان خروج از کشور با مشکل مواجه نشوند.
وی همچنین از زائران خواست که نرمافزار «همیار اربعین» را نصب کرده و مشخصات هویتی و شماره تماس خود را همراه داشته باشند تا در صورت بروز مشکل، به ویژه در زمینه افراد گمشده، خدمات امدادی با سرعت بیشتری ارائه شود.
رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به انتخاب ۶۵ درصدی زائران برای تردد از مرز مهران، تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت این حجم از تردد و ارائه خدمات مطلوب به زائران در نظر گرفته شده است و امیدواریم با هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدماتی، شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم.
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