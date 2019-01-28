اکران ۱۵ فیلم در جشنواره فیلم فجر خوزستان/برگزاری نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند پیش از ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تمامی کسانی که اهل قلم هستند، رسالتی در قبال خون شهدای دارند که طی این ۴۰ سال برای آبیاری نهال انقلاب جان خود را فدا کردند.

وی با بیان اینکه هیچکس منکر مشکلات نیست و فشار اقتصادی برای همه قابل لمس است، افزود: همراهی با انقلاب و مقام معظم رهبری برای رسیدن به هدفی بزرگ تر باعث شده در مسیر عبور از طوفان تحریم ها گام برداریم و این طوفان را نیز همچون هشت‌سال جنگ تحمیلی پشت سر بگذاریم.

جوروند با اشاره به تشکیل کمیته کارگروه فرهنگی و هنری ستاد دهه فجر در خوزستان، بیان کرد: این کارگروه قرار است برنامه هایی همچون غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، دیدار با جانبازان قطع نخاعی، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، برپایی ایستگاه های صلواتی و نقاشی کودکان، اجرای تئاترهای خیابانی و صحنه ای با موضوع دهه فجر، ولایت و انقلاب اسلامی، برگزاری نمایشگاه های کتاب، عکس، پوستر، مقاله نویسی و کلیپ با موضوع انقلاب اسلامی، برگزاری کارگاه های مختلف با موضوع روایت گری دوران انقلاب، برگزاری جلسات مستمر با کانون های فرهنگی هنری برای هماهنگی بیشتر، برگزاری همایش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیرامون انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی ، برگزاری مسابقات خاطره‌گویی و کتابخوانی و شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را برگزار کند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب در مرکز استان گفت: این نمایشگاه از روز ۱۷ بهمن به مدت ۷ روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی خوزستان برگزار می شود و در کنار آن نمایشگاه فضای مجازی و رسانه های دیجیتال افتتاح خواهد شد.

جوروند ادامه داد: در نمایشگاه امسال کتاب، تعداد ناشران حاضر از ۳۵۰ ناشر به ۵۰۰ ناشر افزایش و بن کتاب نیز از ۵۵۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به برگزاری تئاتر فجر، اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر در استان خوزستان نیز همزمان با سراسر کشور از ۱۲ تا ۱۸ بهمن برگزار می شود و افتاح این جشنواره پنج شنبه ۱۱ بهمن ساعت ۱۹ در سینما ساحل اهواز خواهد بود.

جوروند با بیان اینکه در این جشنواره ۱۵ فیلم در دو سینمای ساحل و اکسین اهواز اکران می شود، تصریح کرد: در حال مذاکره هستیم که فیلم های این جشنواره را در سینما هلال هم نمایش دهیم.

وی برگزاری جلسات نقد و بررسی فیلم، برگزاری کارگاه های آموزشی عکاسی، گریم، فیلمبرداری، فیلمنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری و ... توسط اساتید آموزشگاه های سینمایی، فروش کتاب های سینمایی توسط انجمن سینمای جوان استان را از جمله برنامه های جنبی این جشنواره عنوان کرد.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، فیلم های «شب آفتابی»، «پاستاریونی»، «بنیامین»، «ضربه فنی» و «آخرین داستان» صبح ها ویژه مدارس در سینما اکسین اهواز اکران می شود.

جوروند گفت: همچنین فیلم های «ایده اصلی»، «بیست و سه نفر»، «جمشیدیه»، «سال دوم دانشکده من»، «غلامرضا تختی»، «آشفتگی»، «ماجرای نیمروز ۲ _ رد خون»، «روزهای نارنجی»، «وکیل مدافع» و «معکوس» در سینما اکسین و ساحل اهواز اکران می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه پوستر سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، همزمان با سراسر کشور در استان خوزستان رونمایی شد.