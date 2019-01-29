کتاب «خانه خیال» روانه بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خانه خیال» عنوان مجموعه عکسی از «کوروش رنجبر» است که از سوی انتشارات فرهنگ ایلیا منتشر شده است. این کتاب در برگیرنده تصاویری است که مخاطب را روانه خانهای قدیمی در رشت می کند. تماشای این عکسهای هنری یادآور روزگاری است که زندگی با همه فراز و نشیبش در جای جای این بنای متروک جریان داشت.
رنجبر در مقدمه این اثر چنین نوشته است: «عکسهای این کتاب بخش کوچکیست از عکسهایی که طی چند سال از خانه ترابی در رشت گرفتهام. این خانه برای من مأمن آرامش و تأمل است. بیست سال متروکه بودن چیزی از حس این خانه کم نکرده است. پیر عمارتی که ریشه در خاک دارد و میل به حیات از او رخت برنبسته است. این خانه را از طریق دوست عزیزم آرمین خباز شناختم که خانه مادربزرگش است و کودکیاش را در این خانه گذرانده است، خاطراتی دارد و می خواهد احیایش کند.»
وی در بخش دیگری از این دیباچه یادآور شده است: «خانههایی چون خانه ترابی که دچار بی رحمی زمان شده اند نیاز به توجه ویژه دارند، به مراقبت و مهربانی. تفاوت زیست در چنین خانههایی که در هر گوشهاش نشان ذوق و سلیقهای یافت می شود تا فضاهای پیش ساخته آپارتمانی که فقط پول معیار بوده و دیگر هیچ، بسیار است. در عکسهای این کتاب سعی کردهام گوشههای امن و آرام خانه ترابی را نشان دهم و گاه تصویری بسازم از آن چه تصور میکردهام یا به گوشهای رنگ زندگی بپاشم. کار من با این خانه و خانههای این چنینی تمام نشده است و هنوز در حال جستجو هستم.»
شناسه کتاب
عنوان و نام پدیدآور: خانه خیال/ عکسهای کوروش رنجبر از خانه ترابی
مشخصات نشر: رشت – فرهنگ ایلیا
مشخصات ظاهری: ۴۸ صفحه؛ مصور
موضوع: عکاسی هنری
چاپ نخست: ۱۳۹۷
شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان
نظر شما