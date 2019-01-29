صعود تیم اسکیت هاکی پرشین قم به رده سوم لیگ برتر کشور

حمید رضا جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ برتر اسکیت هاکی کشور در جریان است و به پایان مرحله سوم خود رسیده است و تیم پرشین قم در این مسابقات در رده سوم جدول قرار گرفته و چشم به رقابت در مرحله چهارم در اسفند ماه دارد.

وی افزود: تیم اسکیت هاکی پرشین قم در مرحله سوم این مسابقات ۳ بازی برگزار کرد که حاصل آن یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست بود به طوری که تیم پرشین قم برابر تیم قصر یخ تهران که اغلب بازیکنان آن را بازیکنان تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل می‌دادند ۵ بر صفر بازنده شد.

رئیس هیئت اسکیت استان قم گفت: تیم پرشین قم در دومین دیدار خود از مرحله سوم برابر تیم هیئت اسکیت استان تهران به تساوی یک بر یک رسید که حمید رضا انیسی تک گل تیم قم را در این مسابقه به ثمر رساند.

جلیلی بیان داشت: تنها پیروزی تیم پرشین قم که این را به رده سوم جدول لیگ برتر رساند در مسابقه برابر نیروی زمینی به دست آمد که پرشین ۴ بر ۲ پیروز شد و در این بازی مجید نوش آبادی دو گل و شهراد شیشه‌ای و محمد فراهانی هر کدام یک گل برای تیم پرشین قم به ثمر رساندند.

وی همچنین از موفقیت تیم رول بال قم در صعود به لیگ برتر خبر داد و عنوان کرد: در اولین دوره مسابقات اسکیت رول بال قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به میزبانی مازندران تیم روال بال استان قم با کسب مقام قهرمانی سهمیه لیگ برتر را به دست آورد که این موفقیت توسط یک تیم بومی از استان قم، اتفاقی ارزشمند تلقی می‌شود.

رئیس هیئت اسکیت استان قم تصریح کرد: علی یوسفعلی، محمد جلالی نژاد، سجاد اسلامی، محمد رمضانی،علی مهدوی، علیرضا طالبی،میلاد امیری. امین خاموشی و علیرضا رهبری و علی مالکی بازیکنان تیم رول بال قم در این مسابقات بودند و افتخار آفرین شدند.