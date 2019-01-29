ثبت یک پیروزی و ۲ شکست در کارنامه نماینده قم در لیگ بانوان

محمد ایزانلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال افق به نمایندگی از استان قم در مسابقات والیبال جام باشگاه‌های کشور شرکت کرده است و در دور گروهی این مسابقات صاحب یک پیروزی و ۲ شکست شده است.

وی افزود: تیم افق قم در گروه دوم مسابقات والیبال بانوان جام باشگاه‌های کشور در یزد با تیم‌های کشت و صنعت گل و ریحان، مدرن مشهد، شورا و شهرداری قزوین، آریا سپاهان و ترمه دستجردی یزد همگروه است که تا پایان مسابقات روز دوشنبه، ۳ بازی برگزار کرده و ۲ مسابقه دیگر در پیش دارد.

سرپرست هیئت والیبال قم گفت: افق در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها در دیدار نخست ۳ بر صفر برابر ترمه دستجردی یزد شکست خورد و در بازی دوم با همین نتیجه مغلوب شهرداری قزوین شد.

ایزانلو بیان داشت: نخستین برد تیم افق در دیدار سوم به دست آمد و این تیم موفق شد تیم کشت و صنعت گل و ریحان را ۳ بر صفر شکست دهد و با توجه به ۲ بازی باقی مانده برابر تیم‌های آریا سپاهان و مدرن مشهد به کسب جایگاه مورد نظر امیدوار شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: برگزاری مسابقات لیگ والیبال استان قم در دستور کار قرار دارد و این مسابقات مربوط به دسته جات آزاد است و برنامه آن به زودی از سوی هیئت والیبال استان قم اعلام می‌شود.