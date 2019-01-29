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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۴۷

جام ملتهای آسیا - امارات؛

ایران بدون آفساید جام را به پایان رساند

ایران بدون آفساید جام را به پایان رساند

پرونده فوتبال ایران درحالی در جام هفدهم بسته شد که ملی پوشان ما در طول شش بازی خود در این جام هرگز در آفساید قرار نگرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که تا قبل از مرحله نیمه نهایی حضوری امیدوار کننده در هفدهمین دوره جام ملتهای آسیا داشت، در این مرحله با شکستی سنگین و دردناک مواجه شد تا دست خالی امارات را ترک کند.

یکی از نکات قابل توجه از حضور تیم ملی ایران در این بازیها، بدون آفساید بودن این تیم در تمامی دیدارهایش بود. ملی پوشان کشورمان در هیچ یک از ۶ بازی که در این مسابقات به میدان رفتند در تله آفساید تیم مقابل گرفتار نشدند تا تنها تیم بدون آفساید این جام باشند.

بحرینی‌ها با ۱۵ آفساید پر آفساید ترین تیم این مسابقات بودند و چین و اردن با ۱۲ و ۱۰ آفساید در رده‌های بعدی قرار دارند. 

کد مطلب 4526898

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