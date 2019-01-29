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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

پس از عمل جراحی در بیمارستان منتصریه مشهد؛

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکت تربت جام به ۴ بیمار اهدا شد

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکت تربت جام به ۴ بیمار اهدا شد

مشهد-اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن تربت جام به۴ بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظهر سه شنبه با اعلام این خبر  در جمع خبرنگاران در بیمارستان منتصریه اظهار کرد: عمل اهدا عضو علی فرزانه بژگانی ۲۳ ساله که از  بیمارستان سجادیه شهرستان تربت جام به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه های زنده یاد  علی فرزانه بژگانی به آقای ۳۴ ساله ساکن خواف  و خانم ۳۵ ساله ساکن مشهد  که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد  مرحوم نیز در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به آقای ۵۹ ساله  ساکن یزد به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید .

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین قلب زنده یاد علی فرزانه بژگانی در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای ۵۶ ساله ساکن تربت جام  پیوند شد.

کد مطلب 4527130

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