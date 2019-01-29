موافقت شورا با اعطای تخفیف به بدهکاران عوارض محدوده طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران لایحه «اعطای تخفیف جهت بدهکاران عوارض تردد در محدوده طرح ترافیک شهر تهران» را مورد بررسی قرار دادند و با کلیات آن موافقت کردند.
محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل به عنوان کمیسیون اصلی بررسی این لایحه، با بیان اینکه باید برای تسویه بدهی خودروها تخفیفی قائل شویم تا بتوان تا پایان سال، بخشی از مطالبات شهرداری در این بخش را وصول کرد، گفت: ما با کلیات لایحه موافقیم و تنها تأکید داریم عنوان «محدوده طرح ترافیک» به لایحه افزوده شود که تمامی شهروندان بتوانند تا پایان سال با ضریب ۸ درصد بدهیهای خود را در خصوص ورود به محدوده طرح ترافیک پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه شاید انگیزه افرادی که این لایحه را به شورا ارائه کردند، افزایش درآمدها از این محل باشد، افزود: ما به دلیل حل مشکلات مردم، پیشنهاد میکنیم اعضا با این لایحه موافقت کنند تا مردم توان پرداخت بدهیهایشان را داشته باشند. همین امروز نیز آژانسها مقابل شورا تجمع کردند و درخواست داشتند تعرفههایشان کاهش پیدا کند و ما از نگاه مردمی به این لایحه رأی بدهیم.
الهام فخاری در جریان بررسی این لایحه گفت: زمانی که این لایحه در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت، اعلام کردیم با پرداخت تدریجی، تنها مردم را بدهکار میکنیم و باید به دنبال مکانیزمی باشیم که این بدهیها را وصول کنیم و حالا همان اتفاق افتاده است.
در ادامه بررسی این لایحه، کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی اعلام کرد که با کلیات این لایحه مخالف است زیرا سنگبنای نامناسبی برای پرداخت بدهیهای شهرداری میگذارد.
به اعتقاد کمیسیون برنامه و بودجه، این تخفیفها به بدهکاران، انگیزه کسانی که به موقع عوارض خود را پرداخت میکنند را از بین میبرد.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کرد که مکانیزمی برای جریمه تأخیر در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض، در لایحه سال آینده پیشبینی شود.
رسولی نیز در تأئید نگاه کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ما در حقیقت در این لایحه هیچ امتیازی برای افرادی که به موقع بدهیهای خود را پرداخت میکنند، قائل نمیشویم و امتیاز منفی نیز برای کسانی که به موقع شارژ پرداخت کردهاند، قائل میشویم.
پورسیدآقایی در دفاع از این لایحه اظهار داشت: ما قرار نیست جریمهای برای کسانی که با تأخیر عوارض خود را پرداخت میکنند، قائل شویم؛ آنهایی که به موقع پرداخت میکردند ضریب ۸ درصد و آنهایی که حساب شهروندیشان شارژ نداشت، با ضریب یک، نرخ عوارضشان مشخص میشد و درواقع ۲۵ درصد باید بیشتر پرداخت میکردند. ما قرار نیست جریمهای ببخشیم بلکه درخواست کردهایم با همان ضریب ۸ درصد، نرخ عوارض آنها اعمال شود. ما تاکنون ۳۲۵ میلیارد از این محل طلبکاریم که تا پایان سال به ۵۰۰ میلیارد تومان میرسد. تاکنون نیز ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کردهایم.
محسن هاشمی از پورسیدآقایی خواست توضیحات خود را تکرار نکند زیرا اعضا متوجه منظور او شدهاند.
پورسیدآقایی به محسن هاشمی گفت: اگر فهمیده بودند که رأی میدادند.
در نهایت این لایحه با رأی اعضای شورا به تصویب رسید.
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