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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

ایران و ژاپن خشن‌ترین تیم‌های جام ملت‌های آسیا

ایران و ژاپن خشن‌ترین تیم‌های جام ملت‌های آسیا

تیم‌های ایران و ژاپن برگزار کننده پر برخوردترین، خشن‌ترین و پر خطاترین بازی جام ملتهای آسیا در امارات بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملتهای آسیا برگزار کننده دیداری بودند که در آن رکورد خطا و خشونت در این جام شکسته شد.

جدا از درگیری‌ها و جنجال پایان مسابقه، بازیکنان دو تیم بارها در جریان بازی با یکدیگر درگیر و به ناچار روی هم مرتکب خطا شدند. در این بازی داور جمعا ۳۷ بار به نشانه ضربه خطا در سوت خود دمید که سهم ژاپنی ها ۱۹ و سهم ایران ۱۸ خطا بود.

با این تعداد خطای رد و بدل شده، جمع خطای ژاپنی‌ها در این جام به عدد ۹۲ رسید تا آنها خشنترین تیم در آسیا لقب بگیرند و جالب این که بعد از ژاپن، تیم ملی کشورمان با انجام ۸۶ خطا دومین تیم خشن مسابقات لقب گرفت.

در صورت محاسبه خطا به ازای بازی، کره شمالی با ۵۱ خطا در ۳ بازی و ثبت میانگین ۱۷ خطا در هر مسابقه، در صدر جدول خشن‌ترین تیم‌های جام قرار می‌گیرد و لبنان با ۴۹ خطا در ۳ مسابقه و معدل ۱۶/۳ خطا به ازای هر بازی در رده دوم این جدول قرار دارد.  

تیم فوتبال سوریه در ۳ مسابقه و با ۳۰ خطا و میانگین ۱۰ خطا به ازای هر بازی بهترین تیم از این نظر است.

کد مطلب 4527270

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