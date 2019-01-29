شکستن سکوت راهبردی نصرالله/ استراتژی«ابهام سازنده» کابوس صهیونیسم

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله لبنان پس از چند ماه سکوت سرانجام در مصاحبه‌ای زنده با شبکه لبنانی «المیادین» که شنبه‌شب از این شبکه پخش شد، سکوت خود را شکست و با پاسخ به سوالات این شبکه، درباره مسائل مختلف منطقه سخن گفت.

نصرالله درباره علت سکوت رسانه‌ای خود گفت، این مسئله آن‌چنان که در رسانه‌های اسرائیلی یا سعودی گفته شد من بیمارم، صحت نداشت. نه سکته قلبی، مغزی و نه روحی و عقلی. من خوبم و با آنکه وارد شصت‌سالگی شده‌ام، هیچ مشکل سلامتی نداشتم.

وی با اشاره به تحولات منطقه از اتفاقات موسوم به «سپر شمال» به نام تحولی مهم نام برد که رژیم صهیونیستی موج رسانه‌ای بزرگی درباره تونل‌های ادعایی منتسب به حزب‌الله راه انداخت. او گفت حزب‌الله اجازه داد تا نتانیاهو و گادی آیزنکوت و دیگر سران اسرائیل هر چه می‌خواهند در این خصوص بگویند چون آنان به این مسئله نیاز داشتند. حزب‌الله تصمیم گرفت تا پایان این عملیات هیچ واکنشی نشان ندهد تا کمکی به آنان نکرده باشد. آنها پایان این عملیات را اعلام کرده‌اند اما هنوز این عملیات تمام نشده و دیروز جمعه ادامه داشت.

دبیرکل حزب الله لبنان در پاسخ به سوالی درباره عملیات کشف تونل اسرائیل گفت که ما ملزم نیستیم که بگوییم حزب‌الله تونل حفر کرده است. ما همیشه تمایل داریم که ابهام سازنده را در پیش بگیریم. حتی اسرائیل ادعا می‌کند که حزب‌الله عامل حفر تونل است اما تاکنون دلیلی برای این ادعا ارائه نکرده است. البته که تونل‌هایی هست بوده.

استراتژی هوشمندانه برای عدم بازی در کارزار جنگ روانی صهیونیسم

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان با سخنان خود در جریان گفتگو با شبکه المیادین پس از سه ماه سکوت، این نکته را گوشزد کرد که یکی از علل و عوامل مهم عدم واکنش به شایعه و جنگ روانی مشکل جسمی خود را بازی نکردن در زمین بازی جنگ روانی دشمن صهیونیستی بوده است. در واقع، دبیرکل حزب الله لبنان هرگونه واکنش به این مسأله را قرار گرفتن در پازل جنگ روانی رژیم صهیونیستی قلمداد کرده است.

این موضع راهبردی و استراتژیک دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر نشان داد که حزب الله مسئول بازیگری در زمینی که اتاق فکر رژیم صهیونیستی مهیا کرده است، نیست. این موضع اصولی، عمق نگاه دبیرکل حزب الله لبنان به سیاست جنگ روانی و تبلیغاتی رژیم صهیونیستی را نشان می دهد. دبیرکل حزب الله با این رویکرد، این پیام را به صهیونیست ها مخابره کرده که حزب الله مسئول پاسخگویی به هر نوع شایعه که با هدف راه اندازی جنگ روانی علیه آن مطرح می شود، نیست.

البته طراحان شایعه مشکل جسمی سید حسن نصرالله براین باور بودند که می توانند با مطرح کردن چنین شایعه ای در سطح وسیع منطقه ای و فرامنطقه ای، به سکوت دبیرکل حزب الله لبنان درقبال عملیات سپر شمال پایان دهند. با این حال، نگاه هوشمندانه و دقیق سید حسن نصرالله موجب شد تا آنها نه تنها نتوانند حزب الله را وادار به موضع گیری درخصوص عملیات سپر شمال کنند، بلکه از نقش‌آفرینی این گروه در کارزار جنگ روانی خود، نا امید شوند.

تونل‌هایی که شکست اطلاعاتی دشمن را برملا ساختند

«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان به خوبی از عملیات «سپر شمال» برای تخریب تونل‌های حفر شده در محور شمالی به عنوان یک شکست اطلاعاتی بزرگ برای دستگاه های امنیتی ـ اطلاعاتی رژیم صهیونیستی یاد کرد و بدین وسیله، موجبات غافلگیری دشمن صهیونیستی را فراهم آورد. این رویکرد هوشمندان دبیرکل حزب الله لبنان موجب شد تا دشمن صهیونیستی بازهم در دستیابی به اطلاعاتی درخصوص تونل ها از سوی حزب الله، ناکام بماند.

«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در این خصوص تأکید کرد: «برخی از تونل ها را حالا چه جدید چه قدیمی، کشف کرده اند». وی همچنین در ادامه گفت: «حال جدای از اینکه چه زمانی حفر شده، قبل از جنگ ۲۰۰۶ یا بعد آن یا اینکه چه کسی حفر کرده، به هر حال این تونل‌ها هست و نکته در این است که اسرائیل آن را دیر کشف کرده است و این شکست دستگاه اطلاعاتی اسرائیل بود».

استراتژی «ابهام سازنده» در نبرد سیاسی با دشمن

از سوی دیگر سید حسن نصرالله سخنان دیگری را در خصوص تونل های حفرشده در مرزهای شمالی مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: «یکی از این تونل‌ها عمری در حدود سیزده یا چهارده سال بود. یعنی ارتش، سرویس اطلاعات و دستگاه‌های آنان این را کشف نکرده بودند هر چند که رسانه‌های اسرائیلی از تونل‌ها صحبت کرده بودند». این سخنان استراتژیک بار دیگر اهداف رژیم صهیونیستی هم در عرصه جنگ روانی و هم در عرصه یافتن پاسخ ابهامات گسترده‌شان درخصوص تونل ها را نقش برآب کرد.

این مسأله نشان می دهد که حزب الله لبنان همچنان به سیاست «ابهام سازنده» در برابر دشمن صهیونیستی ادامه می دهد؛ سیاستی که همواره موفقیت خود در عرصه های مخلتف نبرد سیاسی با دشمن صهیونیستی را آشکار ساخته است. در چارچوب این سیاست، هم از قدرتی که حزب الله از آن برخوردار است رونمایی می شود تا جنبه بازدارنده برای دشمن داشته باشد و هم از فاش شدن ابعاد، میزان و کیفیت این قدرت ممانعت به عمل می آید تا اسرار نظامی برملا نشود.

موشک‌های نقطه زن؛ کابوس صهیونیسم

سید حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «مقاومت موشک نقطه‌زن دارد و به تعداد کافی هم دارد. با این موشک ها هر جا را که لازم باشد، هدف قرار می دهیم؛ طبق نیاز جنگ احتمالی. ما برای آنچه که ممکن است بر لبنان تحمیل شود،‌ آماده‌ایم. من ملزم نیستم که بگویم نقطه‌زن زیاد داریم که نتانیاهو اذیت شود اما به تعداد کافی در اختیار داریم».

سخنان سید حسن در خصوص موشک های نقطه زنی که علی رغم دقت از میزان برد کافی و مناسب برای هدف قراردادن حیفا و تل آویو برخوردارند بدین معناست که وقوع جنگی احتمالی در منطقه محدود به مرزها نخواهد بود و کلیه مناطق اسرائیل اعم از نظامی، زیربنایی و حتی هسته ای را درگیر خواهد کرد.

سید حسن آنگاه که در کلامش به شوخی گفت اسرائیل باید از موشک های نقطه زن حزب الله و دقت آن ها استقبال کند در حقیقت از این واقعیت پرده برداشت که نه تنها جنگ میان محور مقاومت و اسرائیل به مراحلی از برابری نزدیک شده بلکه در مواردی قابل توجه و البته غیر قابل پیش بینی دست برتر از آن محور مقاومت در جنگ احتمالی فراروست.

زنده شدن کابوس «الجلیل»؟

دبیرکل حزب الله لبنان در جریان سخنان خود به شهر «الجلیل» و تصور صهیونیست ها برای ورود حزب الله به این منطقه نیز اشاره کرد. وی در این خصوص گفت: «اسرائیلی ها معتقدند که ما از تونل های حفر شده قصد داشتیم برای ورود به الجلیل استفاده کنیم».

نصرالله تاکید کرد که شهر الجلیل حدود صد کیلومتر مرز با لبنان دارد، بنابراین چگونه ممکن است حزب‌الله لبنان برای انتقال گسترده نیروهای خود به این شهر در هر جنگ احتمالی تنها از چهار تونل استفاده کند و سطح وسیعی از دشت‌ها و مناطق قابل عبور را نادیده بگیرد. واقعیت آن است که شهر الجلیل در شمال اراضی اشغالی واقع شده است. این شهر در بخش عمده‌ای از برخی استان های اراضی اشغالی ازجمله حیفا واقع شده است. نصرالله با سخن گفتن در خصوص شهر الجلیل و عملیات احتمالی حزب الله در آنجا در واقع با یک تیر دو نشانه را مورد هدف قرار داد.

اول اینکه؛ دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر کابوس همیشگی رژیم صهیونیستی در خصوص عملیات حزب الله برای ورود به شهر الجلیل در شمال اراضی اشغالی را زنده کرد تا بدین ترتیب از یک عامل بازدارنده دیگر را در برابر دشمن رونمایی کرده باشد.

دوم اینکه؛ بازهم دشمن را در وادار کردن حزب الله به تصمیم آن درخصوص شهر الجلیل درجریان هرگونه جنگ آینده، ناکام ساخت. صهیونیستها با مطرح کردن مسأله الجلیل به نوعی به دنبال تخلیه اطلاعاتی مقامات حزب الله بودند که سخن نصرالله مبنی بر اینکه «در جنگ آینده مشخص می شود به الجلیل وارد می شویم یا نه» نقشه آنها را نقش بر آب ساخت.