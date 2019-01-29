هشدار مجلس اعلا درباره حضور آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، احمد عبدالجبار عضو مجلس اعلای اسلامی عراق امروز سه شنبه به حضور نظامی آمریکا در عراق واکنش نشان داد و اعلام کرد که اصرار آنها برای ماندن نشان از طرح و برنامه آنها برای هدف قرار دادن امنیت عراق دارد.

وی افزود: حضور آمریکا خطری برای عراق است. خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و اصرار آنها برای ماندن در عراق مفهومش این است که برنامه ای برای هدف قرار دادن امنیت داخلی عراق و منافع مشترکش با کشورهای همسایه وجود دارد.

عبدالجبار تاکید کرد: قانون اساسی عراق اجازه حضور نظامی خارجی را نمی دهد و اجازه نمی دهد که عراق پایگاه یا محلی برای تجاوز و تعدی به کشورهای همسایه یا درگیر کردن آن در بحران بین المللی جدید باشد.

این عضو مجلس اعلای اسلامی عراق بیان کرد: پس از غلبه بر داعش ما به دنبال بازسازی کشور و نهضت در همه ابعاد اقتصادی و عمرانی و خدماتی و علمی برای تضمین آینده هستیم.