اعتبار دهیاری ها صرف هزینه جاری دستگاه های اجرایی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی، عصر سه شنبه در همایش توجیهی دهیاران استان گلستان اظهار کرد: با مصوبه مجلس در سال ۹۷، سال جاری، سالی بسیار سخت برای دهیاری ها بود و سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری ها و دهیاری ها به محل دیگری اختصاص یافت.

وی افزود: با همت نمایندگان و مدیران ارشد استانی دو روز پیش طرح یک فوریتی بازگشت این منابع به دهیاری ها با ۱۶۲ رای موافق به تصویب رسید.

نصیبی ادامه داد: از دهیاران می خواهیم با توجه به مدت زمان کم تا پایان سال، نسبت به جذب این اعتبارات از طریق نمایندگان تلاش کنند.

وی از بنیاد مسکن هم خواست با توجه به اعتبارات اندک دهیاری ها، پروژه ها را مشارکتی با دهیاری ها انجام دهد.

طبق گفته مدیرکل دفتر امور روستایی و دهیاری های استانداری گلستان طبق اعلام دیوان محاسبات و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، عوارض الحاق به بافت و تفکیک باید در اختیار نهاد دهیاری قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: اگر قیر شهرها به صورت مستقیم در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، بخشی از قیر روستاییان هم باید در اختیار دفتر امور روستایی و معاونت عمرانی قرار بگیرد تا به صورت رایگان در اختیار دهیاری ها قرار بگیرد.

نصیبی بیان کرد: دهیاری ها بستر فعالیت دستگاه های اجرایی را در روستاها فراهم می کنند اما دستگاه های اجرایی نباید فراموش کنند که دهیاری ها نیروی آن ها نیستند.

وی با تاکید بر این که یک ریال از اعتبارات دهیارای ها هم نباید صرف هزینه جاری دستگاه های اجرایی شود، گفت: هیچ کدام از بخشداران، فرمانداران و مجموعه استانداری چشم داشتی به اعتبارات دهیاری ها نداشته و ندارند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و دهیاری های استانداری گلستان خاطرنشان کرد: تفاهم نامه ای برای ایجاد منابع درآمدی پایدار در روستاها امضا شده اما استقبال خوبی از آن نشد. امیدواریم در سال آینده ۳۰۰ دهیاری استان گلستان طرح درآمد زا معرفی کنند و تسهیلات از طریق پست بانک در اختیارشان قرار بگیرد.

مشارکت دهیاری ها با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشته باشد

معاون امور عمرانی استانداری گلستان هم در این همایش گفت: تا زمانی که چارت دهیاری ها شکل نگرفته، همکاری و مشارکت دهیاری ها با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنان باید ادامه داشته باشد.

میرمحمد غراوی همچنین در خصوص دریافت سهم سرانه تفکیک، الحاق محدوده و تغییر کاربری توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با بیان این که دهیاران نسبت به چگونگی دریافت و واگذاری اراضی باید به بنیاد مسکن اعتماد داشته باشند، ابراز کرد: مقرر شده تفاهم نامه ای برای حل این اختلاف تنظیم شود و تا زمان انعقاد تفاهم نامه امورات فوق طبق روال گذشته انجام می شود.