فعالیت ۳۳۸ هزار کامیون و ۴۸۴ هزار راننده در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، غلامحسین دغاغله با بیان این مطلب اظهار داشت: میزان بار جابه‌جا شده در دو دهه اخیر از ۱۹۶۷ میلیون تن در سال ۸۷ به میزان ۳۶۷۶ میلیون تن در سال ۹۷ افزایش یافته که بالغ بر ۸۷ درصد رشد داشته است.

وی افزود: تعداد بارنامه‌های صادر شده از میزان ۱۶۶ میلیون برگ در دهه ۸۰ به میزان ۲۶۵ میلیون برگ در دهه اخیر افزایش یافته که با رشد ۶۰ درصدی همراه است.

دغاغله با بیان این که تعداد کل ناوگان فعال باری در کشور از سال ۷۷ تاکنون ۱۰۰ درصد افزایش داشته است، افزود: تعداد ناوگان باری از ۱۶۸ هزار دستگاه در سال ۸۷ به ۳۳۸ هزار دستگاه در سال جاری افزایش و میانگین سن ناوگان فعال باری از ۱۹ سال در سال ۸۷ به ۱۶ سال در سال ۹۷ کاهش یافته است.

دغاغله با بیان این که تعداد رانندگان فعال باری در دو دهه اخیر ۳۸ درصد افزایش داشته افزود: تعداد رانندگان باری از ۳۵۰ هزار نفر به ۴۸۴ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین تعداد ۱۰ هزار نفر رانندگان فعال وانت بار در کشور فعالیت دارند که ساماندهی فعالیت آنان از سال ۹۴ آغاز شده است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: در دو دهه اخیر تعداد پایانه‌های بار و شهرک‌های حمل و نقل به میزان ۵۵ درصد، شرکت‌ها و مؤسسات فعال حمل و نقل کالا به میزان ۱۱ درصد و تعداد تشکل‌های صنفی بخش حمل و نقل کالا به میزان ۶۱ درصد رشد داشته است.

وی اضافه کرد: در کشور ما به دلیل انعطاف‌پذیری در انتخاب مسیر و مقدار کالا، تعداد دفعات بارگیری کمتر، کنترل دائمی روی کالا در طی مسیر و سهولت دسترسی به مراکز تولید و جذب، در دسترس بودن وسیله‌نقلیه، گسترش شبکه راه‌های کشور و ده‌ها مزیت دیگر موجب شده است درصد بالایی از حمل و نقل کالا در جاده‌های کشور صورت گیرد.