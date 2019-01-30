برای عبور از سد مشکلات امروز نیازمند وحدت هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن خمینی صبح چهارشنبه و در مراسم تجدید میثاق رییس جمهور و اعضا هیات دولت با آرمان های امام که در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی صورت گرفت طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی یک اتفاق بسیار بزرگ در تاریخ ملت های جهان بود و امروز باید رنگ و بوی سخن امام و شهیدان را در عمل داشته باشیم.

خمینی گفت: اما امروز نسل هایی که بعد از نسل های گذشته آمده اند باید با همان صلابت و البته قرائتی که مخصوص روزگار خودشان است این بار را به دوش بگیرند و اثر رنگ و بوی صحبت امام شهیدان را باید در گفتار و کردار خودمان داشته باشیم.

وی افزود: همه باید به آرمان اعتلای نام اسلام و کشور عزیزمان توجه کنیم و برای عبور از این سدّ بزرگ نیازمند وحدت هستیم، هیچ کس نباید دوستان دولت را تنها بگذارد و نباید اثری از شماتت و عقده گشایی را ببینیم، سختی ها و تلخی هایی که بر اثر دشمنی های دشمنان و به خصوص دولت بی تدبیر و بد عهد آمریکا بر فضای اقتصادی کشور حاکم شده به لطف تلاش و همراهی همه مسئولین برطرف می شود، برای عبور از این سدّ بزرگ یکایک مردم ایران باید دست در دست هم داشته باشند.

خمینی گفت: ما با تفرق تا اینجا نیامده ایم؛ با وحدت به اینجا رسیده ایم. امام بزرگوارمان جمله ای داشتند و گفتند رمز پیروزی شما و رمز ادامه نهضت عبارت از اتکای به خدا و وحدت کلمه است.