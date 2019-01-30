بازیگر «امپایر» مورد حمله نژادپرستانه قرار گرفت/ حمایت سلبریتی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، جوزی اسمولت بازیگر سریال تلویزیونی پربیننده «امپایر» توسط افرادی که فحش‌های نژادپرستانه می‌دادند مورد حمله قرار گرفته و راهی بیمارستان شده است. پلیس می‌گوید این بازیگر ۳۶ ساله در حالی که ساعت دو صبح درحال راه رفتن بوده مورد حمله قرار گرفته است.

بعد از اینکه ۲ مرد او را کتک زدند، یک ماده شیمیایی ناشناخته روی او ریختند و طنابی را دور گردنش پیچیدند. در نهایت اسمولت به بیمارستان منتقل شد و پلیس می‌گوید وضعیتش خوب است.

وبسایت خبری تی‌ام‌زی گزارش داد که آن ۲ مرد شعار «اینجا کشور ماگا» است، می‌دادند. ماگا مخفف شعار «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» دونالد ترامپ است که به عنوان یک شعار سیاسی در کمپین ریاست‌جمهوری او به شهرت رسید و هنوز مورد استفاده طرفداران اوست.

تعداد زیادی از سلبریتی‌ها پس از حمله از اسمولت حمایت کرده و این اتفاق را محکوم کردند.

جان لجند موزیسین و بازیگر در توییتر خود نوشت: «بعد از این حمله وحشتناک، عشقم را به جوزی و خانواده اسمولت می‌فرستم. ما از شما حمایت می‌کنیم و دعا می‌کنیم که آرامش و عدالت پیدا کنید.»

زندایا بازیگر و خواننده هم گفت: «این قلب آدم را می‌شکند و ترسناک است... خواهش می‌کنم به اینکه چه اتفاقی دارد در این کشور می‌افتد توجه کنید. تمام عشقم را می‌فرستم.»

لی دنیلز خالق «امپایر» هم واکنش شدید خود نسبت به این ماجرا را در اینستاگرام با فالوئرهایش به اشتراک گذاشت. او در ویدیویی که منتشر کرد،‌ گفت:‌ «جوزی تو مثل پسر من هستی و به هیچ وجه استحقاق این را نداشتی که طناب دور گردنت بیندازند و حرف‌های نژادپرستانه به تو بزنند. تو بهتر از این هستی. ما بهتر از این هستیم. آمریکا بهتر از این است.»