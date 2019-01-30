حادثه تیراندازی هشتگرد تروریستی نبوده است

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تیراندازی ساختمان شهرداری شهر جدید هشتگرد، گفت: این حادثه تروریستی نبوده است.
وی با تأکید بر اینکه عامل حادثه دستگیرشده است، گفت: شخصی که ساختمان شهرداری را به رگبار بسته دارای ساختوساز غیرمجاز بوده است.
فرماندار ساوجبلاغ گفت: شخص موردنظر پس از اقدامات قانونی مأموران شهرداری اقدام به تیراندازی به ساختمان شهرداری کرده است.
پالیزگیر تأکید کرد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است و فقط ساختمان شهرداری مورد اصابت گلوله قرارگرفته است.
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