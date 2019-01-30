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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

حادثه تیراندازی هشتگرد تروریستی نبوده است

حادثه تیراندازی هشتگرد تروریستی نبوده است

ساوجبلاغ - فرماندار ساوجبلاغ گفت: حادثه تیراندازی به ساختمان شهرداری شهر جدید هشتگرد تروریستی نبوده است.

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تیراندازی ساختمان شهرداری شهر جدید هشتگرد، گفت: این حادثه تروریستی نبوده است.

وی با تأکید بر اینکه عامل حادثه دستگیرشده است، گفت: شخصی که ساختمان شهرداری را به رگبار بسته دارای ساخت‌وساز غیرمجاز بوده است.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: شخص موردنظر پس از اقدامات قانونی مأموران شهرداری اقدام به تیراندازی به ساختمان شهرداری کرده است.

پالیزگیر تأکید کرد: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است و فقط ساختمان شهرداری مورد اصابت گلوله قرارگرفته است.

کد مطلب 4528197

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