به گزارش خبرگزاری مهر، پارسا پیروزفر در تازه ترین تجربه کارگردانی خود نمایشنامه «ملاقات بانوی سالخورده» اثر فریدریش دورنمات را که ترجمه آن با نام «ملاقات» توسط خود پیروزفر انجام شده است، در مجموعه تئاترشهر به صحنه می برد.

این نمایش پر بازیگر، پس از نمایش های «هنر»، «گلن گری گلن راس»، «سنگها در جیب هایش»، «بر پهنه دریا»، «ماتریوشکا» و «یک روز تابستانی» هفتمین اثر پیروزفر در مقام کارگردان است.

پیروزفر در حالی نمایش «ملاقات» را روی صحنه خواهد برد که در تابستان سال جاری نیز نمایش «یک روز تابستانی» اثر اسلاومیر مروژک را با بازی رضا بهبودی، سوگل قلاتیان و خودش در سالن استاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه داشت که با استقبال از سوی مخاطبان همراه بود.

نمایش «ملاقات» از اسفند ماه سال جاری در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با بازی پارسا پیروزفر روی صحنه خواهد رفت. نورالدین حیدری ماهر در مقام مجری طرح این نمایش را همراهی می کند.