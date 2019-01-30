کتاب «سرزمین، مردم و مذهب در اندونزی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب «سرزمین، مردم و مذهب در اندونزی» تألیف جیل فورشی به سفارش مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ترجمه امیر رستم دخت و سعید نیک گو از سوی مؤسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین‌المللی الهدی روانه بازار نشر شد.

اقلیم و آب و هوا، مجمع الجزایر آتشفشانی، خط والاس، ساحلی و آبی، مردم و زمین، مردمان، زبان‌ها، شیوه زندگی، تاریخ مجمع الجزیره پیش از ورود اروپاییان، پیدایش سلسله بزرگ پادشاهی هندو ـ بودیسم، گسترش اسلام و ورود اروگاییان، استعمار عناوین این کتاب است.

جمهوری اندونزی، نظم نوین در اندونزی، پایان دوران نظم نوین، انتقال قدرت، اندیشه و مذهب در اندونزی، آنمیسم، وضعیت اجتماعی خانوادگی، مذاهب جهان، هندوییسم، هندو ـ بودیسم، اسلام، مسیحیت، عادت (رسم و رسوم)، اجداد و قدرت‌های ارواح، شیوه‌های زندگی، فکر و رفتار، رفتارهای جنسیتی، زندگی طبیعی و ماورا طبیعی، چالش‌های جدید اندیشه، دین و نظم در اندونزی از دیگر عناوین این کتاب به شمار می‌رود.

این کتاب، شامل گزارش‌های فرهنگی نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی می‌شود که در پیشگفتار آن آمده است: ارتباطات فرهنگی یکی از ماندگارترین و مؤثرترین مناسبات انسانی است که بر پایه گفت‌وگو و تبادل اطلاعات شکل می‌گیرد. این گونه ارتباطات گاه و مبنایی برای تعامل انسان‌ها با یکدیگر بوده و بر سایر حوزه‌های روابط جوامع همانند مناسبات اقتصادی و سیاسی نیز تأثیرگذار است.

نقش دو سویه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مبادلات فکری و فرهنگی کشورمان با دیگر جوامع، بر ضرورت تولید منابعی برای مطالعه و ارتقای سطح دانش جامعه ایرانی به ویژه نخبگان و دانشگاهیان با فرهنگ سایر ملل تأکید دارد. برای تحقق این مهم، مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی این سازمان اقدام به چاپ و نشر مجموعه‌ای از گزارش‌های مدون با عنوان «گزارش فرهنگی» کرده است.

در این مجموعه، ضمن بهره‌گیری از پژوهش‌ها و گزارش‌های ارسالی نمایندگی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه‌های مختلف مطالعات فرهنگی ملل نیز استفاده شده است.

مجموعه گزارش‌های فرهنگی، تلاش دارد با معرفی فرهنگ کشورها یا موضوعات مرتبط به مناسبات فرهنگی ایران با سایر کشورها، اطلاعات مفید و ارزشمندی به مخاطبان ارایه دهد.