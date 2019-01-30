به گزارش خبرگزاری مهر، «نامه ها» عنوان تازهترین تک آهنگ وحید تاج خواننده شناختهشده موسیقی ایرانی است که در فضایی عاشقانه به تازگی منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. در این قطعه که به تهیهکنندگی سید محمدجواد معینی با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است مرضیه فرمانی شاعر و آزاد میرزاپور به عنوان آهنگساز حضور دارند.
سید محمدجواد معینی تهیهکننده این اثر درباره فعالیتهای این خواننده گفت: وحید تاج قطعات دیگری را تولید و اجرا کرده که به زودی در اختیار علاقهمندان موسیقی قرار میگیرد. این در حالی است که در روزهای آینده موزیک ویدئو «نامه ها» نیز در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.
این خواننده در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر با گروه موسیقی آهنگ و ارکستر سازهای ملی ایران به اجرا خواهد پرداخت.
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